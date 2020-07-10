Курс доллара: рубль отреагировал на новости о коронавирусе

Накануне вечером рубль сократил свой рост к основным резервным мировым валютам, наблюдавшийся всю первую половину вчерашнего дня. К закрытию основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 70,93 руб., что на 18,25 коп. ниже уровня закрытия торгов среды. Евро потерял за сутки 45 коп. и торговался в 19:00 мск по 80,14 руб.

Рубль, который вчера уверено повышался к доллару и евро, к вечеру немного подрастерял свои позиции на фоне отрицательной динамики большинства глобальных торговых площадок, а также реагируя на снижение аппетита инвесторов к риску.

В частности, вчера игроки старались скинуть рисковые активы и переходили в защитные из-за новой порции тревожных новостей о росте числа заболевших коронавирусом в США. Например, сразу в нескольких американских штатах, таких, как Калифорния, Флорида и Техас был зафиксирован рекордный прирост числа инфицированных COVID-19.

Кроме того, рынки напугало заявление главного эксперта рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США Энтони Фаучи, который предположил, что мир находится лишь на начальном этапе пандемии новой коронавирусной инфекции.

При этом главный американский инфекционист подчеркнул, что если страны не будут действовать скоординированно, принимая совместные меры для сдерживания эпидемии, то коронавирус станет распространяться активно ещё как минимум несколько месяцев. Фаучи также признал, что в США вспышку COVID-19 взять под контроль не удаётся.

Не поддержали в четверг рубль и мировые цены на нефть, которые в ходе вечерних торгов активно снижались. Так, стоимость контрактов на «чёрное золото» сорта Brent уменьшалась до 42,54 долл. за баррель (-1,73%). Ещё больше подешевели фьючерсы на нефть WTI, которые опустились до 39,84 долл. за баррель (- 2,59%).

Но несмотря на это, рубль в среду сумел не просто устоять, но даже немного укрепиться. По мнению Юрия Кравченко из ИК «Велес Капитал», это могло быть связано с конвертацией валюты в рамках подготовки к дивидендным выплатам крупных компаний-экспортеров.

«Не исключено, что именно благодаря этому пока наблюдается возврат рубля в паре с долларом в сторону отметки в 70,00, а в паре с евро – к 80,00. Мы полагаем, что если сегодня не последует серьёзных внешних катаклизмов, например, очередного жёсткого заявления о каких-то там новых антироссийских санкциях, или обвала нефти на фоне коронавирусной паники, то национальная валюта завершит неделю примерно на тех же позициях, что и вчера», – резюмировал он.

Константин Бушуев из «Открытие Брокер» считает, что рублю удалось сломать тренд на ослабление курса.

«С начала июня российская валюта, несмотря на некоторые скачки вверх, в основном находилась в тренде ослабления из-за продаж ОФЗ нерезидентами, а также в ожидании сокращения продаж валюты Минфином и будущих репатриаций дивидендов отечественных компаний нерезидентами до конца этого месяца. Но последние торговые дни на Мосбирже говорят о том, что произошёл некий перелом, и национальная валюта развернулась в сторону укрепления», – подчеркнул эксперт, не став при этом давать более точные прогнозы по курсу рубля.

Между тем, стратеги французского банка Societe Generale утверждают, что рубль, сейчас стоит значительно дешевле по отношению к доллару. К такому выводу они пришли, выстроив собственную модель оценки справедливой стоимости валютных курсов, которая основана на двухфакторном регрессионном анализе. Как подчеркнули эксперты Societe Generale, их модель показывает, что рубль минимум на 5% дешевле своей справедливой цены к доллару.

При этом основной сценарий этого французского банка подразумевает, что цены на «чёрное золото» в долгосрочной перспективе будут постепенно расти на фоне перезапуска мировых экономик и реализуемого сокращения добычи. В частности, они полагают, что Brent к концу июня следующего года будет стоить 45 долл. за один баррель.