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Назван самый безопасный для путешествий город в России

Москва, 10.07.2020
  • Назван самый безопасный для путешествий город в России

Из открытых источников

Самым безопасным городом России для путешествий признан Санкт-Петербург — благодаря разработанным и внедренным в городе стандартам безопасности, которые отвечают всем требованиям Всемирного совета по туризму и путешествиям. Новостью поделился председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, передает Regnum.

«Мы выстроили одну из самых сложных систем на данный момент, по крайней мере, в России», рассказал чиновник. Он уточнил, что в городе есть свой «петербургский стандарт безопасности», есть свои «чек-листы, утвержденные формы, системы QR-кодов, которые выдаются туристским организациям при возобновлении своей работы, и своя система мониторинга».

Корнеев подчеркнул, что внедренная в городе система на сегодня является самой безопасной и прозрачной в стране, что подтверждается значком Safe Travels St. Petersburg.

«Санкт-Петербург сегодня — самый гостеприимный и безопасный для туристов город с точки зрения открытости информации», подытожил Корнеев.

В городе, по его словам, действует три системы безопасности, разработанные совместно с Роспотребнадзором, первый из которых ориентирован на турфирмы, операторов и агентов, второй для гостиниц и прочих объектов размещения и третий разработан для курортов и санаториев.

Чиновник отметил, что в городе готовы ко второй волне, а в отсутствии ясности у города, тем не менее, есть сценарий дальнейшего развития системы безопасности.

В общей сложности в Санкт-Петербурге по данным на 9 июля выявлен 26 681 случай заражения коронавирусом. Регион занимает третье место по количеству инфицированных после Москвы и Московской области.

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