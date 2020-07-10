Вход/Регистрация Подписка

Рынки начали ощущать дефицит нефти Urals и Arab Light

Москва, 10.07.2020
Члены ОПЕК+ продлили срок действия соглашения, но противники сделки считают - зря. Восстанавливающиеся после коронакризиса экономики уже требуют больших объемов нефти, чем получает рынок
#Нефть
#Экономика
  • Рынки начали ощущать дефицит нефти Urals и Arab Light

Фото из открытых источников

В июне участники нового соглашения ОПЕК+ договорились сохранить низкие уровни добычи нефти на июль. Снижение добычи нефти приблизительно на 9,6 млн б/с должно было сократить избыток нефти на рынках на 10% и, похоже, со своей задачей уверенно справилось.

Члены ОПЕК+ продлили срок действия соглашения после долгих споров. Сейчас противники продления резкого сокращения добычи считают, что с продлением явно поторопились, потому что маятник качнулся слишком далеко в другую сторону. В последние дни все больше свидетельств того, что рынки начинают ощущать дефицит нефти сортов Urals и Arab Light из-за больших сокращений в их добыче, а также ввиду быстрого восстановления спроса основных импортеров «черного золота»: Китая и других стран северной Азии.

Баррель Urals, основного сорта российской нефти, продавался на прошлой неделе на 2,4 доллара дороже барреля нефти Brent, хотя в апреле все было наоборот: Urals стоил на 4,5 доллара дешевле Brent.

Такая же, приблизительно, ситуация сложилась сейчас и с другими сортами нефти. Отметим, что спрос на нефть постепенно восстанавливается и сейчас лишь на 10% ниже привычного уровня.

Обычно среднесернистая нефть, к которой относится основной сорт нефти, добываемый странами Персидского залива и, в первую очередь, Саудовской Аравией, стоит дешевле сортов с низким содержанием серы. Однако ОПЕК, которая в основном добывает как раз среднесернистую нефть, сократила ее добычу до минимального за три десятилетия уровня. К этому следует добавить и резкое снижение добычи такими странами, как Иран и Венесуэла, из-за американских санкций и дефицита инвестиций.

Saudi Aramco, между тем, уже три месяца поднимает цену нефти для нефтеперерабатывающих компаний. Сейчас главная аравийская нефтяная компания впервые продает нефть с высоким содержанием серы (Arab Heavy) по той же цене, что свой главный сорт Arab Light, что свидетельствует о высоком спросе на среднесернистые сорта и сорта с высоким содержанием серы. Обычно же Эр-Рияд реализует Arab Heavy на 26 долларов за баррель дешевле Arab Light.

Сейчас также наблюдается еще одно интересное явление, так называемый депорт, т.е. скидка цены за поставку среднесернистых сортов и сортов с высоким содержанием серы в более близкие сроки. Между тем, какие-то пару месяцев назад картина была противоположной.

Депорт считается благоприятным знаком для нефтяных рынков. В мае на рынках царило суперконтанго, т.е. очень большое превышение цен фьючерсов в будущем над ценами текущих фьючерсов. Достаточно сказать, что июньские фьючерсы торговались вдвое дешевле фьючерсов с поставкой в январе 2021 года. Сейчас разница между ценами августовских фьючерсов и фьючерсов с поставкой в январе 2021 г. резко упала 40,9 и 41,54 доллара за баррель соответственно.

Все эти факты свидетельствуют о том, что участники соглашения ОПЕК+ в целом добросовестно его выполняют. В июне и ближневосточное королевство, и Россия строго предупредили партнеров о необходимости выполнения соглашения, потому что в мае его условия были выполнены только на 74%. Больше всех тогда «отличились» Ирак и Нигерия, сократившие добычу всего лишь на 38% и 19%  от требуемых уровней соответственно.

В изменение ситуации на нефтяных рынках внесли существенную лепту и США, где добыча нефти тоже резко снизилась. В мае, к примеру, Reuters сообщил, что американские нефтяники к концу июня планировали сократить добычу на 1,7 млн б/с. К концу же текущего года, по словам министра энергетики США Дэна Бруйетта, добыча нефти в Америке может сократиться на 23 млн б/с. До сих пор на таком низком уровне она была почти сорок лет назад.

Сложившаяся на нефтяных рынках ситуация ставит под сомнение необходимость в дальнейшем сохранении значительных сокращений добычи нефти. Заставляет она сомневаться и в словах министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза, пошутившего в июне, что сделка ОПЕК+ будет действовать, «пока смерть не разлучит нас».

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Китай пытается решить проблему нехватки долларов
    Поглощение Гонконга вызвало у Китая определенные проблемы с долларовым финансированием. Для решения этой проблемы было решено надуть пузырь на рынке акций
  2. Египет боится остаться без Нила
    Египет угрожает Эфиопии войной из-за плотины на Ниле
  3. Баланс ФРС сокращается рекордным темпами с 2009 года
    После трех месяцев беспрецедентного роста баланс Федеральной резервной системы «тает» рекордными с 2009 года темпами. Что это, изъятие долларов или отказ от стимулов, и какие последствия могут быть для рынков?
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама