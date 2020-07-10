Рынки начали ощущать дефицит нефти Urals и Arab Light

В июне участники нового соглашения ОПЕК+ договорились сохранить низкие уровни добычи нефти на июль. Снижение добычи нефти приблизительно на 9,6 млн б/с должно было сократить избыток нефти на рынках на 10% и, похоже, со своей задачей уверенно справилось.

Члены ОПЕК+ продлили срок действия соглашения после долгих споров. Сейчас противники продления резкого сокращения добычи считают, что с продлением явно поторопились, потому что маятник качнулся слишком далеко в другую сторону. В последние дни все больше свидетельств того, что рынки начинают ощущать дефицит нефти сортов Urals и Arab Light из-за больших сокращений в их добыче, а также ввиду быстрого восстановления спроса основных импортеров «черного золота»: Китая и других стран северной Азии.

Баррель Urals, основного сорта российской нефти, продавался на прошлой неделе на 2,4 доллара дороже барреля нефти Brent, хотя в апреле все было наоборот: Urals стоил на 4,5 доллара дешевле Brent.

Такая же, приблизительно, ситуация сложилась сейчас и с другими сортами нефти. Отметим, что спрос на нефть постепенно восстанавливается и сейчас лишь на 10% ниже привычного уровня.

Обычно среднесернистая нефть, к которой относится основной сорт нефти, добываемый странами Персидского залива и, в первую очередь, Саудовской Аравией, стоит дешевле сортов с низким содержанием серы. Однако ОПЕК, которая в основном добывает как раз среднесернистую нефть, сократила ее добычу до минимального за три десятилетия уровня. К этому следует добавить и резкое снижение добычи такими странами, как Иран и Венесуэла, из-за американских санкций и дефицита инвестиций.

Saudi Aramco, между тем, уже три месяца поднимает цену нефти для нефтеперерабатывающих компаний. Сейчас главная аравийская нефтяная компания впервые продает нефть с высоким содержанием серы (Arab Heavy) по той же цене, что свой главный сорт — Arab Light, что свидетельствует о высоком спросе на среднесернистые сорта и сорта с высоким содержанием серы. Обычно же Эр-Рияд реализует Arab Heavy на 2—6 долларов за баррель дешевле Arab Light.

Сейчас также наблюдается еще одно интересное явление, так называемый депорт, т.е. скидка цены за поставку среднесернистых сортов и сортов с высоким содержанием серы в более близкие сроки. Между тем, какие-то пару месяцев назад картина была противоположной.

Депорт считается благоприятным знаком для нефтяных рынков. В мае на рынках царило суперконтанго, т.е. очень большое превышение цен фьючерсов в будущем над ценами текущих фьючерсов. Достаточно сказать, что июньские фьючерсы торговались вдвое дешевле фьючерсов с поставкой в январе 2021 года. Сейчас разница между ценами августовских фьючерсов и фьючерсов с поставкой в январе 2021 г. резко упала — 40,9 и 41,54 доллара за баррель соответственно.

Все эти факты свидетельствуют о том, что участники соглашения ОПЕК+ в целом добросовестно его выполняют. В июне и ближневосточное королевство, и Россия строго предупредили партнеров о необходимости выполнения соглашения, потому что в мае его условия были выполнены только на 74%. Больше всех тогда «отличились» Ирак и Нигерия, сократившие добычу всего лишь на 38% и 19% от требуемых уровней соответственно.

В изменение ситуации на нефтяных рынках внесли существенную лепту и США, где добыча нефти тоже резко снизилась. В мае, к примеру, Reuters сообщил, что американские нефтяники к концу июня планировали сократить добычу на 1,7 млн б/с. К концу же текущего года, по словам министра энергетики США Дэна Бруйетта, добыча нефти в Америке может сократиться на 2—3 млн б/с. До сих пор на таком низком уровне она была почти сорок лет назад.

Сложившаяся на нефтяных рынках ситуация ставит под сомнение необходимость в дальнейшем сохранении значительных сокращений добычи нефти. Заставляет она сомневаться и в словах министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза, пошутившего в июне, что сделка ОПЕК+ будет действовать, «пока смерть не разлучит нас».