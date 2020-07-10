Нидерланды призовут Россию к ответу в ЕСПЧ из-за крушения Боинга

Власти Нидерландов подадут в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России всвязи с крушением в 2014 году над Донбассом малазийского Боинга, сообщила пресс-служба правительства страны.

«Высшим приоритетом для правительства было и остается стремление к достижению справедливости в отношении 298 человек, погибших при уничтожении лайнера. Передавая дело в ЕСПЧ, мы делаем еще один шаг в этом направлении и приближаемся к цели», — прокомментировал решение глава МИД Нидерландов Стеф Блок в своем письме парламенту (цитата по Reuters)

В послании министр сообщил, что Австралия и Нидерланды ведут с Россией переговоры по поводу сбитого над Украиной Боинга, выполнявшего рейс MH17, но, по его словам, «следует иметь в виду, что могут потребоваться годы для того, чтобы заинтересованные стороны достигли решения путем переговоров». Вероятно, в Амстердаме рассчитывают, что иск в ЕСПЧ ускорит этот процесс.

Но, во-первых, и официальный представитель российского МИД Мария Захарова, и Минюст заявили, что не получали ни от властей Нидерландов, ни от ЕСПЧ официального уведомления об иске в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной.

А во-вторых, «перед рассмотрением жалобы по существу Европейский Суд по правам человека должен оценить с участием сторон ее приемлемость. Данный этап может занять несколько лет», - говорится в сообщении на сайте Министерства Юстиции РФ.

В любом случае Россия будет последовательно отстаивать свои интересы в международных судах и «категорически отвергает обвинения в причастности к крушению Боинга в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека», - заявило юридическое ведомство.

9 марта в Нидерландах начался суд по делу МН-17. В начале июня прошла очередная серия слушаний по делу о крушении малазийского Боинга. Тогда прокурор Тейс Бергер заявил, что при экспертизе тел команды рейса MH17 найдено 29 стальных осколков, один из них по форме напоминает бабочку, которая якобы может являться частью ракеты «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38. Суд рассмотрел несколько вероятных сценариев авиакатастрофы и принял за основу один – авиалайнер сбит ракетой, выпущенной с сельскохозяйственного участка около поселка Первомайский из ЗРК «Бук», привезенного из России.

Примечательно, что результаты расследования голландской стороны никак не противоречит выводам производителя ракет – концерна «Алмаз-Антей», который в результате собственной экспертизы по сбитому Боингу назвал те же марки ракет. Но, по информации компании, эти ракеты давно сняты с производства и в нынешнем столетии никому не поставлялись. При этом по состоянию на 2005 год Украина имела около 1 тыс. ракет 9М38М1 для ЗРК «Бук» и запрашивала их модернизацию.

После оглашения выводов экспертизы Мария Захарова заявила, что они являются результатом манипуляции и подгонки, выводы сделаны на основании всего лишь одного-двух фрагментов ракеты, полученных на месте трагедии «при сомнительных обстоятельствах». «Это очередная ложь», - заявила представитель МИДа РФ на брифинге.

Малайзийский Boeing, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев, те парировали, что не располагают вооружениями, которые давали бы возможность бы сбить воздушное судно на такой высоте.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении МН17, основываясь на выводах международной следственной группы, к работе которой российские специалисты не привлекались.

Минобороны России в сентябре 2018 года в доказательство причастности Украины к авиакатастрофе обнародовало аудиозапись переговоров украинских военных, где они упоминают крушение малазийского Боинга. Тогда же были представлены данные, подтверждающие, что самолет был сбит ракетой ПЗРК «Бук», находившегося на вооружении Украины.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа во главе с прокуратурой Нидерландов назвала имена трех россиян и одного украинца, которые, по ее мнению, причастны к крушению малазийского Боинга. Это Игорь Гиркин (Стрелков - один из бывших лидеров ополчения Донбасса), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Их обвиняют в причастности к доставке и развертыванию зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого был сбит авиалайнер.