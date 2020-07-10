Обновлена статистика заболевших коронавирусом в мире к утру 10 июля

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, к утру 10 июля в мире насчитывается 12,2 миллиона человек в 188 странах мира.

По обновленным данным в мире инфицировано за все время 12 265 370 человек, общий прирост за сутки составляет 226 тысяч новых зараженных. Число безвозвратных потерь за весь период пандемии достигло 554 360 инфицированных, выздоровели более 6,7 миллиона человек.

Наибольшее число заболевших выявлено в США – более 3,1 миллиона человек. На втором месте антирейтинга обосновалась Бразилия, где уже ,75 миллиона человек заразились коронавирусом. Индия - на третьем месте. Здесь 793,7 тысяч инфицированных за все время эпидемии. Россия занимает четвертую позицию с показателем 706,2 тысячи заболевших. На пятом месте Перу - 316 тысяч инфицированных. В десятке рейтинга также находятся Чили, Великобритания, Мексика, Испания и Иран.

В России число новых диагнозов, выявляемых за сутки, продолжает снижаться, однако их все равно стабильно больше 6 тыс. - 6 509 заболевших за 9 июля. В общей сложности в стране зафиксировано 707 301 случай заражения коронавирусом. Число летальных исходов за все время эпидемии достигло 10 843 человек. 481,3 тысячи пациентов выздоровели. За все время было проведено 22 миллиона тестов на коронавирус. Ранее в июне ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу.