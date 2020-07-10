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Особенности маркетинговых исследований

Москва, 10.07.2020
Ни один успешный и доходный бизнес не обходится без аналитики. Если не проводить маркетинговые исследования, то или не будет необходимого результата, или он будет не таким впечатляющим, каким мог бы быть. В результате проведенной аналитики моделируются стратегии. Разрабатываются эффективные методики управления персоналом, налаживаются оптимальные способы производства, регулируются финансовые подходы.
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Делегируйте анализ специалистам

Самостоятельно провести анализ достаточно сложно, если нет специальных знаний. Можно подучить материал, но без опыта зачастую приходится продираться через собственный негативный опыт. Поэтому лучше довериться профессионалам, например аналитическому бюро LW-Analytics (Москва). Подробная информация размещена http://www.lw-analytics.com, где вы можете напрямую обратиться к опытным специалистам.

Зачем нужны исследования

Целями маркетингового исследования на производстве являются:

  1. Анализ рынка. Помогает понять охват целевой аудитории, ее потребности, широту охвата, выявить динамические показатели.
  2. Прогнозирование. Строится модель спроса на товары на услуги со стороны потребителей. Выявляются закономерности, какими будут изменения в связи с изменениями экономических показателей. Например, корреляция уровня доходов населения и ценовой политики.
  3. Изучение целевой аудитории. Выявляют потребности людей, что позволяет понять сегментацию рынка. Это помогает определить дальнейшую тактику работы с товаром, брендированием, узнаваемостью и т.д.
  4. Анализ конкурентов. Позволяет определить особенности работы конкурирующих предприятий, их слабые и сильные места.
  5. Конкурентоспособность. Это позиция фирмы в рыночном сегменте, является результатом приложенных усилий.

Для каждого типа бизнеса есть свои тонкости маркетинговых исследований с последующей интерпретацией результатов. От этого зависят прогнозы и рекомендуемые для дальнейшей работы стратегии. Например, В2В будут отличаться для оптовиков и промышленного производства.

Для тех, кто продает крупными партиями, конечным потребителем являются реализаторы розничной торговли. Они хорошо ориентируются в рынке и гибко реагируют на возможные изменения. Поэтому самой эффективной системой является четко отлаженное взаимодействие между оптовиками и продавцами розничной торговли. Поэтому в данном случае конечный потребитель сам определяет, что подходит в плане стоимости, ассортимента.

Для крупных предприятий-производителей потребителями являются оптовики и дилеры. Можно было продавать и самим крупным оптом, но зачастую это сложно, трудозатратно и экономически невыгодно. Основной упор их работы строится на продаже огромных партий товара. Здесь важно удерживать стабильную стоимость и стабильные продажи. Как правило, крупные производители не имеют прямой связи с конечным потребителем. Создание хорошо отлаженной вертикальной системы сбыта – оптимальный вариант.

Также не всем бизнесам нужны сразу пять анализов, что связано со спецификой производства и сбыта. Чтобы дело процветало и приносило доход, обращайтесь к опытным маркетологам.

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