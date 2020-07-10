Особенности маркетинговых исследований

Самостоятельно провести анализ достаточно сложно, если нет специальных знаний. Можно подучить материал, но без опыта зачастую приходится продираться через собственный негативный опыт. Поэтому лучше довериться профессионалам, например аналитическому бюро LW-Analytics (Москва). Подробная информация размещена http://www.lw-analytics.com, где вы можете напрямую обратиться к опытным специалистам.
Целями маркетингового исследования на производстве являются:
Для каждого типа бизнеса есть свои тонкости маркетинговых исследований с последующей интерпретацией результатов. От этого зависят прогнозы и рекомендуемые для дальнейшей работы стратегии. Например, В2В будут отличаться для оптовиков и промышленного производства.
Для тех, кто продает крупными партиями, конечным потребителем являются реализаторы розничной торговли. Они хорошо ориентируются в рынке и гибко реагируют на возможные изменения. Поэтому самой эффективной системой является четко отлаженное взаимодействие между оптовиками и продавцами розничной торговли. Поэтому в данном случае конечный потребитель сам определяет, что подходит в плане стоимости, ассортимента.
Для крупных предприятий-производителей потребителями являются оптовики и дилеры. Можно было продавать и самим крупным оптом, но зачастую это сложно, трудозатратно и экономически невыгодно. Основной упор их работы строится на продаже огромных партий товара. Здесь важно удерживать стабильную стоимость и стабильные продажи. Как правило, крупные производители не имеют прямой связи с конечным потребителем. Создание хорошо отлаженной вертикальной системы сбыта – оптимальный вариант.
Также не всем бизнесам нужны сразу пять анализов, что связано со спецификой производства и сбыта. Чтобы дело процветало и приносило доход, обращайтесь к опытным маркетологам.