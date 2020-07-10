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Первый случай коронавируса выявлен в тундре

Москва, 10.07.2020
  • Первый случай коронавируса выявлен в тундре

Из открытых источников

У жителя тундры в Ямало-Ненецком автономном округе выявлена коронавирусная инфекция, сообщила руководитель оперативного штаба региона Татьяна Бучкова. Она подчеркнула, что это первый случай, когда инфекция выявлена в столь отдаленном районе. Также установлена цепочка, по которой инфекция попала в тундру, добавила чиновница.

«Один из жителей контактировал с родственниками в райцентре, в домашнем очаге у которых впоследствии был подтвержден коронавирус», - сообщила Бучкова. Она добавила, что инфицированный находится в обсерваторе, однако, его тест на коронавирус «пока считается эпидемиологами сомнительным». При этом у одного из контактных с ним тест оказался положительным при наличии симптомов ОРВИ.

Все контактные также вывезены специальной бригадой санавиации в обсерватор под наблюдение медиков. Для этих целей администрация района специально выделила проводника, владеющего ненецким языком и знающего местонахождение людей в тундре. Сотрудник работает в противочумном костюме.

В общей сложности на Ямале выявлено 7 547 случаев коронавируса, в основном у вахтовых рабочих и жителей городов и поселков, в том числе 208 за последние сутки.

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