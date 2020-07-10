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Преимущества использования обменника криптовалют

Москва, 10.07.2020
Криптовалюта все чаще используется пользователями для осуществления взаиморасчетов. Сегодня существует немало специальных сервисов, чтобы обменять ее и превратить в национальную валюту. Таким образом, электронный заработок, который принимает ограниченное количество фирм, легко становится реальным.
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Нужно только знать, где производится быстрый обмен BTC на выгодных условиях.

Особенности обмена криптовалюты

Чаще всего пользователей интересует обмен биткоинов. Сегодня существует немало сервисов, которые предлагают данную услугу, но все они работают по одной и той же схеме:

  1. Сначала пользователи указывают свою электронную почту. В некоторых случаях дополнительно нужен телефон или Telegram.
  2. Указать, планируется продать криптовалюту или купить ее.
  3. Осуществить обмен по выбранному курсу.

В некоторых случаях пользователь сам указывает, какой курс его устраивает. Далее другие люди соглашаются на предложение, если оно им интересно. Но такой способ обмена криптовалюты не очень выгодный, потому что он заставляет долго ждать, пока кто-то другой согласится на существующее предложение.

Размер комиссии варьируется, исходя от сервиса. Однако пользователи в любом случае должны будут заплатить ее за предоставление площадки для совершения обмена. Сделка считается успешно завершенной, когда криптовалюта поступает на необходимый счет.

Преимущества использования обменника VIPBTC

Это трастовый обменик, который давно работает на рынке. Он предлагает купить или продать биткоины по выгодному курсу. При этом есть несколько причин сотрудничать именно с этой компанией:

  • размер комиссии плавает, он зависит от числа продавцов (чем их больше, етм комиссия будет меньше);
  • на сайте есть немало информации о том, как совершить честную сделку и не стать жертвой мошенников, которые нередко пытаются заработать биткоины нечестным образом;
  • большой лимит по обмену на день (до 100 биткоинов);
  • для расчета принимается доллар США, курс которого рассчитывается по данным ЦБ РФ;
  • есть возможность сохранить анонимность во время выполнения финансовой операции.

Таким образом, сотрудничать с этой компанией выгодно и безопасно. Она предоставляет все необходимое, чтобы осуществить честный обмен криптовалюты на выгодных условиях. При наличии дополнительных вопросов можно обратиться за помощью к специалистам. Они всегда готовы подсказать, что требуется сделать в конкретно взятом случае.

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