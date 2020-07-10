Прогноз погоды до конца лета: неприятности только начинаются

Лето 2020 почти в ежедневном режиме удивляет россиян. Например, июнь запомнился аномальной жарой и рекордными ливнями, которые периодически накрывали центр и юг страны. Град со снегом выпадали в Санкт-Петербурге и Башкирии, а в Якутии держался 40-градусный зной.

В июле также пока всё непросто – климатическая обстановка в России продолжает оставаться нестабильной – повышенный температурный фон регулярно сменяется резким похолоданием, а сухие, солнечные дни чередуются с периодами затяжных, мощных ливней и грозовых раскатов.

Но, как предупредили синоптиков, всё только начинается и до конца лета россиян ждёт ещё множество природных аномалий, к которым следует быть готовым заранее. Ведь недаром говорят: «Предупреждён, значит вооружён».

Погода до конца лета на юге России

Так, на юге России из-за аномально высокой температуры, которая в ближайшие 5-7 дней будет держаться на показателях плюс 42-44, возможно формирование смерчей. Об этом, в частности, заявил Роман Вильфанд – научный руководитель Гидрометцентра РФ. По его данным, смерчи ожидаются в Волгоградской и Астраханской областях, а также в некоторых районах Краснодарского края.

При этом он пояснил, что смерчи крайне редко выходят на сушу, так как для этого они должны формироваться только на мелководье.

«Это случается, крайне редко, но несколько дней назад в южных регионах РФ уже такое наблюдалось, когда смерч выше на поверхность суши», – подчеркнул специалист Гидрометцентра.

Высокие температурные показатели на юге страны будут держаться почти весь август – в Татарстане и Самарской области до конца лета столбики термометров ниже 25-30 градусов не опустятся. При этом осадки будут выпадать крайне редко. А уже ближе к сентябрю на южные регионы может обрушиться мощный ураган.

Прогноз погоды до конца лета на морских курортах

Сложные погодные условия, согласно прогнозу синоптиков, ожидаются на российских курортах, которые в этом году после отмены карантинных ограничений и закрытия границ пользуются огромной популярности у наших граждан.

Погода на морских курортах Краснодарского края

В Сочи и его пригородах в ближайшие две недели градусники станут показывать плюс 29-35. Очень тёплой будет вода в море – плюс 25-26. Дождей же пока метеорологи не обещают. Жара на морских курортах Кубани сохранится до конца лета.

При этом в Геленджике и Анапе в первой половине последнего месяца лета 2020 воздух будет прогреваться до плюс 36-40, что более чем на 10 градусов выше климатической нормы.

Погода в Севастополе и Крыму

Пока очень жарко в Крыму. Так в Ялте, Евпатории и Керчи до конца этой недели даже в тени будет 31-33 градусов выше нуля. Чуть свежее в Севастополе. Здесь сегодня было солнечно, ясно, но плюс 26-27. К выходным в городе русской славы воздух прогреется до плюс 30. Однако во вторник, в Севастополе, а также на всей территории полуострова похолодает сразу на 7-10 градусов.

Но с начала последней декады месяца летний зной вновь вернётся в Крым. Жарко станет на юго-западном побережье Крыма. В частности, в Балаклаве ожидается плюс 28-32. В Алуште воздух на солнце может прогреваться до плюс плюс 35. На курортах, расположенных на побережье Азовского море, погодные градусники покажут плюс 33-35.

Жара продолжит терзать Крым также почти весь август. И если в начале месяца на полуострове обойдётся без климатических катаклизмов, то уже в середине последнего месяца лета 2020 стихия может обрушиться почти на все популярные курорты Крыма.

Так, мощный циклонический фронт, который будет сопровождаться ливнями, грозами, молнией и ветром до 25 метров в секунду, накроет Алупку, Гурзуф, Курпаты, Форос, Ливадию и другие курорты Большой Ялты. Причём здесь температура воздуха до конца лета будет держаться на показателях плюс 28-30.

Прогноз погоды до конца лета в Москве

Всё самое сложное с точки зрения климатической ситуация только начинается в Подмосковье и Москве. После небольшого перерыва завтра в столичном регионе вновь станет жарко. Ожидается, что в предстоящий уикенд столбики термометров взлетят до плюс 28, но будет облачно с прояснениями, возможны небольшие осадки.

В середине следующей недели погодная обстановка в очередной раз поменяется. Новый циклон понизит в Москве и Подмосковье не только атмосферное давление, но и температуру. И примерно до 20-21 июля в дневные часы воздух начнёт остывать до плюс 20-22. При этом ожидается пасмурная, дождливая погода.

В последнюю неделю июля в столичный регион вторгнется очередной антициклон, который доставит сюда новую порцию горячего воздуха. Но ближе к началу августа небесная канцелярия в очередной раз обрушит на Москву и область проливные дожди, грозы и шквалистый ветер.

Первую половину последнего летнего месяца регион опять начнёт терзать сильная жара, которая может стать причиной торфяных пожаров в Московской области. После 20 августа начнёт ощущаться неминуемое наступление осени – почти ежедневно станут выпадать осадки, местами обильные и продолжительные, усилится ветер, а столбики термометров рухнут до плюс 15.