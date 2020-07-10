США вновь угрожают отомстить Франции за Facebook

Дональд Трамп своих не сдает. Несмотря на не самые лучшие отношения с цифровыми гигантами и, в первую очередь, с Facebook, он не собирается отдавать американские IT-компании на «съедение» Европе, которая уже давно мечтает обложить богатых заокеанских бизнесменов «справедливыми» налогами. Самые напряженные отношения из-за IT-компаний у Вашингтона с Францией, которая первой объявила войну американским «цифровикам» и дальше всех в ней продвинулась.

Вашингтон намерен, возможно, уже сегодня, 10 июля, объявить своих дальнейших действиях в давнем противостоянии с Парижем, который обложил налогами IT-гигантов, включая Amazon.com Inc., Google и Facebook Inc. Как сообщает Bloomberg, будет опубликован список тарифов на французские товары на общую сумму от 500 до 700 млн долларов. Из наиболее известных товаров в черном списке — французские вина, сыры и женские сумочки. Предполагается также, что тарифы начнут действовать сразу после того, как французы станут взимать с американских IT-гигантов так называемый «цифровой» налог. Это может произойти уже в 2020 году.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер дал понять в четверг, сообщает Politico, что введение тарифов на французские товары неминуемо.

«Мы намерены объявить, что готовы ввести определенные санкции против Франции, но отложим их введение так же, как они пока отложили начало сбора цифрового налога», — заявил Роберт Лайтхайзер на сайте Chatham House.

Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что они с Лайтхайзером закончили изучать этот вопрос накануне пятничного дедлайна, но еще не встречались по этому вопросу с президентом Трампом, которому предстоит принимать окончательное решение.

США вышли в июне из международных переговоров по цифровому налогу, потому что, как заявил Роберт Лайтхайзер на слушании в Конгрессе США, не удалось достичь соглашения по взиманию этого налога в масштабах всей планеты.

В заявлении официального представителя Министерства финансов США Моники Кроули говорится, что США предложили «сделать паузу в переговорах», чтобы участники могли сконцентрировать все силы на борьбе с коронавирусом COVID-19 и на открытии своих экономик.

Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (OECD) пытается достичь согласия между почти 140 государствами, на территории которых действуют многонациональные корпорации и, в первую очередь, цифровые гиганты. Международный договор поможет унифицировать налогообложение крупных компаний и позволит избежать путаницы и хаоса, если каждая страна начнет вводить свои цифровые налоги.

Несколько европейских государств, включая Францию, Великобританию, Австрию, Испанию, Италию, Венгрию и Турцию, уже объявили о планах введения налога на доходы IT-компаний, оказывающих услуги на их территории. В десятках стран этот вопрос сейчас находится на стадии обсуждения. Индия, например, в апреле уже расширила свой цифровой налог.

Вашингтон, тем временем, пригрозил жесткими ответными мерами любой стране, которая начнет взимать налоги с «цифровых» доходов американских компаний. В прошлом году США уже заявляли, что рассматривают введение тарифов на французские товары на общую сумму почти в 2,5 млрд долларов. Лайтхайзер тогда подчеркнул, что список товаров готов, но Америка решила отложить его введение для того, чтобы попытаться добиться решения проблемы на международном уровне.