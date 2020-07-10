В России за сутки 6635 новых заболевших коронавирусом

В России за истекшие сутки выявлено еще 6 635 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, передает оперштаб по борьбе с заболеванием. Из новых больных 1673 (25,2%) не имели клинических проявлений заболевания.

Летальных исходов за последние 24 часа 174, выписано из российских больниц 7 752 за последние сутки. Сообщается, что за последние 5 дней это самый крупный прирост. 5 июля было выявлено 6736 новых заболевших, на следующий день 6,6 тыс., далее 6,3 тыс. и дважды по 6,5 тыс. При этом количество летальных исходов остается примерно на одном уровне.

В общей сложности в России за все время эпидемии выявлено 713 936 случаев коронавирусной инфекции. Скончалось 11 017, поправились 489 068 человек. В общей сложности в России по данным на 10 июля активных больных 213 851 человек.

В мире наибольшее число заболевших выявлено в США – более 3,1 миллиона человек. На втором месте антирейтинга обосновалась Бразилия, где уже ,75 миллиона человек заразились коронавирусом. Индия - на третьем месте. Здесь 793,7 тысяч инфицированных за все время эпидемии. Россия занимает четвертую позицию с показателем 706,2 тысячи заболевших. На пятом месте Перу - 316 тысяч инфицированных. В десятке рейтинга также находятся Чили, Великобритания, Мексика, Испания и Иран.

В Москве – 637 новых диагнозов за сутки, летальных случаев 28, выздоровлений 1007.