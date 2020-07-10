Суд арестовал на два месяца губернатора Хабаровского края

Басманный суд российской столицы арестовал на два месяца губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по обвинению в организации убийств бизнесменов.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», – цитирует судью Артура Карпова агентство РИА Новости.

При этом сам Фургал виновным себя не признал, а адвокаты чиновника заявили, что губернатор якобы знал о ведущемся расследовании, но никак ему не препятствовал и никаких попыток скрыться не предпринимал.

Несмотря на это, суд принял решение, что Фургал будет содержаться под стражей до 9 сентября.

«Обвиняемый обладает административным ресурсом, который может направить на воспрепятствование расследованию», – говорится в постановлении суда.

Напомним, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан накануне утром возле своего дома. Позже регулярным рейсом Хабаровск – Москва он был доставлен в Москву, где ему было предъявлено обвинение в организации целой серии убийств, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Как уже писало ранее наше издание, речь, в частности, идёт об убийствах бизнесменов Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году, а также покушения на убийство бизнесмена Александра Смольского в Амурской области.

Между тем, в пресс-служба губернатора Хабаровского края отметили, что задержание Фургала стала для всех неожиданным. Поэтому назначить исполняющего обязанности он не успел. Но это не единственный вопрос, возникший в связи с этим задержанием.

Подробно о деле Фургала читайте в нашем материале «Задержание хабаровского губернатора породило немало вопросов».