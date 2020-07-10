«Святую Софию» лишили музейного статуса

Судьба древней христианской святыни — храма «Святой Софии» в Стамбуле, который с 1934 года был музеем — решена. По указу президента Турции Тайипа Эрдогана он вновь стал мечетью.

Теперь Айя-София, как ее называют мусульмане, в их полном распоряжении. Турецкий лидер опубликовал свеженький документ в своем Твиттере. В нем говорится и о том, что «Святая София» передается в собственность Управления по религиозным делам Турции.

Появлению указа Эрдогана предшествовало решение высшего суда по административным делам - Государственного совета Турции. Еще 2 июля он дал право президенту Турции изменить религиозный «профиль» собора, но при этом сохранил за ним статус музея, который «Софии» Константинопольской присвоил первый президент Турецкой республики Мустафа Кемаль Ататюрк. Но уже 10 июля это решение было пересмотрено — Госсовет обобрал у храма музейный статус.

Инициировавший этот «религиозный переворот» адвокат Селями Караман считает, что первый намаз в Айя-Софии может состояться уже завтра, 11 июля, сообщил ТАСС.

Русская православная церковь заявила о «серьезных последствиях от превращения «Святой Софии» в мечеть для всей человеческой цивилизации, «для межрелигиозного мира, для взаимопонимания народов, в том числе народов России и Турции».

«Жаль, что государственной мудрости турецкому руководителю не хватило», - заявил пятницу замглавы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов ангентству "Интерфакс".

Глава Константинопольской православной церкви, патриарх Константинополя Варфоломей I, заявил в проповеди: «Этот шаг обратит миллионы христиан по всему миру против ислама. Собор святой Софии — место встречи, знак солидарности и взаимопонимания между христианством и исламом, но он может стать символом цивилизационного разлома».

В Русской православной церкви всерьез обеспокоены судьбой бесценных сокровищ византийского искусства — ведь что в действующей мечети не должно быть никаких человеческих изображений, тем более изображений Христа.

Христианский храм Софии ведет свою историю на этом самом месте с 324 года. Он пережил несколько сильных пожаров и свой нынешний вид начал приобретать в VI веке при императоре Юстиниане. Последнее христианское богослужение в «Святой Софии» прошло в 1453 году — 29 мая храм был захвачен турками и превращен в мечеть – вокруг собора были возведены четыре минарета. Только спустя пять веков — в 1934 году по декрету, подписанному Кемалем Ататюрком, «София» стала музеем. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.