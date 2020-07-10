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В IT-отрасли усомнились в возможности ее удвоения к 2024 году

Москва, 10.07.2020

Заявление Михаила Мишустина о перспективах развития цифровой экономики эксперты восприняли с заметным скепсисом. 9 июля, выступая на совещании в Иннополисе в Татарстане, глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил о планах увеличения к этому сроку вклада цифровой индустрии в ВВП до 2%.

По его словам, эти масштабные планы предусматривают рост занятости в IT–секторе за 4 года до 750 тыс. человек. Будет увеличено количество бюджетных мест в вузах на соответствующих специальностях к 2024 году число обучающихся должно вырасти с 50 тыс. до 120 тыс. В 1215 университетах часть студентов будет учиться по международным программам, большинство из которых напрямую проспонсирует государство.

В предстоящие четыре года в правительстве рассчитывают поднять спрос на российское ПО и субсидировать около 1 тыс. IT-стартапов. Субсидии развивающимся проектам будут предоставлены через фонды Бортника и «Сколково». На гранты инновационному бизнесу будет выделено 20 млрд рублей в рамках программы «Цифорвая экономика». Не только стартапы, но и ведущие IT-компании получат поддержку от государства в объеме 10 млрд рублей в год на разработку продуктов и осуществление новых проектов.

Глава кабмина также заявил, что до 2024 года иностранное ПО планируется заменить отечественным. При этом, по словам Мишустина, IT-бизнес получит гарантии того, что госкомпании не станут производить аналоги имеющихся на рынке коммерческих российских продуктов.  Образованию и здравоохранению выделят целевые средства на закупку профильных ПО. За счет такого развития отечественного бизнеса планируется создать в России рынок глобальных IT-компаний и увеличить экспорт инноваций.

Но эти планы правительства вызывают у экспертов IT-рынка некоторый скепсис. Отметив, что в стране еще продолжается эпидемия коронавируса, и в самом разгаре связанный с ней и с падением цен на нефть экономический кризис, соучредитель некоммерческого партнерства «Информационная культура» Иван Бегтин спрогнозировал, что «как только будут открываться границы с Европой и США, у нас возникает все больше рисков миграции высококвалифицированных специалистов, которые будут покидать нашу родину в связи с потерей работы и доходов. Эта проблема была еще и до закрытия границ. Все те меры, которые сейчас предпринимаются в виде налоговых льгот и нулевого НДС, помогут только сохранить тех людей, которые иначе перестали бы работать… Не стоит недооценивать происходящее», сказал он в интервью сетевому изданию «Актуальные комментарии».

По словам Бетина, негативное влияние на IT-отрасль оказывают также санкции и антисанкции. А кроме того, «есть еще фактор мега-экосистем, типа "Яндекса" и "Сбербанка". Они вбирают все в себя, забирают один за другим стартапы, поэтому в каких-то областях уже невозможно допустить какой-то бизнес, потому что там уже присутствуют "Яндекс" и "Сбербанк". В Соединенных Штатах есть похожая проблема, она называется "амазонофикация". Есть термин "to Google", а есть термин "to Amazon something», то есть, когда ты приходишь и убиваешь рынок своим продуктом, который ты можешь демпинговать хоть в ноль. В России такое тоже происходит» рассказал эксперт.

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