Вход/Регистрация Подписка

В ВОЗ считают, что в России могут опять ввести ограничения из-за коронавируса

Москва, 10.07.2020

В Россию могут вернуться ограничения из-за коронавиурса, считает представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Мнением она поделилась в интервью с агентством РИА «Новости».

Она уверена, что если россияне не продолжат носить маски, а также соблюдать социальную дистанцию и другие правила безопасности ситуация вновь ухудшится.

 «Если начнут расти случаи – другого способа просто не будет», - считает представитель ВОЗ. Она уверена, что вероятность возвращения запретов будет существовать до тех пор, пока не появиться надежное лекарство или эффективная вакцина.

«Лучше пусть это будешь раньше, не надо ждать, пока вирус еще больше распространится», — подчеркнула она.

Ранее Вуйнович предположила, что Россия сможет избежать второй волны коронавируса, если будет учитывать опыт стран, где вторая вспышка уже началась и принимать соответствующие меры.

В  России по последним данным выявлено 6 509 случаев в 85 регионах. Уточняется, что у 1 778 (27,3%) новых пациентов не было клинических проявлений заболевания. В общей сложности в России за все время эпидемии выявлено 707 301 случай коронавирусной инфекции. Число безвозвратных потерь в стране за все время эпидемии составило 10 843 человек, за последние сутки умерло 176 пациентов, выписано 8 805 человек, за все время выздоровели 481 316 пациентов.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Китай пытается решить проблему нехватки долларов
    Поглощение Гонконга вызвало у Китая определенные проблемы с долларовым финансированием. Для решения этой проблемы было решено надуть пузырь на рынке акций
  2. Египет боится остаться без Нила
    Египет угрожает Эфиопии войной из-за плотины на Ниле
  3. Баланс ФРС сокращается рекордным темпами с 2009 года
    После трех месяцев беспрецедентного роста баланс Федеральной резервной системы «тает» рекордными с 2009 года темпами. Что это, изъятие долларов или отказ от стимулов, и какие последствия могут быть для рынков?
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама