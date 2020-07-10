В ВОЗ считают, что в России могут опять ввести ограничения из-за коронавируса

В Россию могут вернуться ограничения из-за коронавиурса, считает представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Мнением она поделилась в интервью с агентством РИА «Новости».

Она уверена, что если россияне не продолжат носить маски, а также соблюдать социальную дистанцию и другие правила безопасности ситуация вновь ухудшится.

«Если начнут расти случаи – другого способа просто не будет», - считает представитель ВОЗ. Она уверена, что вероятность возвращения запретов будет существовать до тех пор, пока не появиться надежное лекарство или эффективная вакцина.

«Лучше пусть это будешь раньше, не надо ждать, пока вирус еще больше распространится», — подчеркнула она.

Ранее Вуйнович предположила, что Россия сможет избежать второй волны коронавируса, если будет учитывать опыт стран, где вторая вспышка уже началась и принимать соответствующие меры.

В России по последним данным выявлено 6 509 случаев в 85 регионах. Уточняется, что у 1 778 (27,3%) новых пациентов не было клинических проявлений заболевания. В общей сложности в России за все время эпидемии выявлено 707 301 случай коронавирусной инфекции. Число безвозвратных потерь в стране за все время эпидемии составило 10 843 человек, за последние сутки умерло 176 пациентов, выписано 8 805 человек, за все время выздоровели 481 316 пациентов.