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Диетолог рассказал, сколько вина можно пить в день без вреда для здоровья

Москва, 11.07.2020
  • Диетолог рассказал, сколько вина можно пить в день без вреда для здоровья

Из открытых источников

Несмотря на то, что вино является алкогольным напитком, оно может принести организму существенную пользу, если употреблять его с умом, рассказал диетолог Андрей Воронин в интервью NEWS.ru.

Он подчеркнул, что речь идет только о качественном и натуральном продукте без консервантов, химикатов, сахара и красителей. В день такого напитка можно выпивать 1-2 бокала качественного вина не более 1-2 раз в неделю.

Красное вино может стать источником таких полезных витаминов, как С, Е, К, каротином, фолиевой кислотой, клетчаткой, минеральными солями калия, железа, магния и марганца.

Если перед обедом или ужином выпивать стакан красного вина, то это будет способствовать выделению первичного желудочного сока. Данный процесс будет способствовать попаданию пищи в подготовленную среду, что способствует более легкому перевариванию пищи.

Такой же эффект человек может получить, если перед ужином выпивать стакан свежевыжатого сока. Диетолог напоминает, что при чрезмерном употреблении любого алкоголя, даже самого высококачественного, можно нанести вред здоровью, а именно алкоголь разрушает клетки головного мозга и печень. Систематический приём алкоголя приводит к повышению уровня холестерина.

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