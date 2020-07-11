Вход/Регистрация Подписка

Прогноз погоды: россиян ждёт нелёгкий август

Москва, 11.07.2020
  • Прогноз погоды: россиян ждёт нелёгкий август

Сергей Фадеичев/ТАСС

Говорят, что август – это как вечер воскресенья: немного грустный, так как лето заканчиваются и скоро снова станет холодно и промозгло. Поэтому всем хочется, чтобы третий месяц календарного лета подарил нам тепло и солнце. Но, август 2020 похоже нам приготовит совсем другие сюрпризы. Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, он будет, мягко говоря, нелёгким – жара станет сменяться грозами и ливневыми дождями, ураганный ветер и смерчи напугают не на шутку. Кроме того, будет штормить море, а погода в целом ожидается весьма непредсказуемой.

Погода в августе в Сибири

На всей территории Сибири в августе 2020 ожидается палящий зной. Поэтому сибиряки, как минимум на месяц почувствуют себя жителями юга страны – по прогнозу метеорологов, столбики термометров, в последнем месяца лета будут подниматься на 10-12 градусов выше климатической нормы. В частности, Алтай по климатическим показателям станет конкурировать с черноморским побережьем – в первую декаду месяца воздух станет прогреваться до плюс 30-32.

Иркутская область и Красноярский край отстанут, но ненамного. Здесь метеорологи до середины августа гарантируют плюс 28-29, никакого дождя и ветра, а лишь солнце и его палящие лучи, иссушающие зноем.

Аномальная жара прогнозируется также и в Новосибирской области – плюс 29 в тени, а местами выше 30. Такая жара продержится в сибирских регионах до 15 августа, после чего небесные хляби разверзнутся и начнётся натуральный потоп - всего за несколько дней на регион выльется месячная норма осадков.

Прогноз погоды на август в Приморье

Август, по прогнозу синоптиков, принесёт в Приморье очень нелёгкое лето. До конца первой декады термометры будут показывать почти плюс 40 в тени. Вторая половина месяца станет более мягкой, хотя и жаркой – плюс 27-32. Как говорят синоптики, будет немного легче чем, в Сибири, но всё разно сложно.

Жара периодически будет сменяться ночными ливнями, которые станут давать хотя бы какое-то количество свежести, а грозы напоят воздух запахом озона. При этом жителям прибрежных регионов Приморского края надо будет готовиться к штормовым предупреждениям, но где конкретно – пока ещё непонятно.

Погода в августе на юге России

Если вы решили отправиться в августе на юг страны, чтобы там провести свой долгожданный отпуск, не спешите расслабляться. Здесь, по прогнозу синоптиков, также будет всё непросто. Так, в Крыму ожидается удушающая 40-градусная жара.

Конечно, кто любит «пожариться» на пляже, такая погода будет только в радость, но не забывайте, что обычно вслед за аномальным зноем нежданно приходят ливни, грозы и ураганы.

Не обойдётся без них и в последнем месяца этого лета. Так, во второй половине августа синоптики обещают на полуострове обширный грозовой фронт, который накроет буквально каждый курорт. Ливни, гром и молния, сильный ветер до 25 метров в секунду точно не порадуют ни местных жителей, ни отдыхающих. Больше всего, предполагают метеорологи, достанется Ялте.

Ближе к началу бархатного сезона погода немного стабилизируется и столбики термометров покажут приятные плюс 25-26. При этом дожди в этот период пройдут на всей территории полуострова, на море прогнозируется шторм.

Так, в Севастополе море будет волноваться, поэтому стоит быть аккуратными при купании и за буйки не заплывать. Также возможны резкие холодные течения.

Ставрополье и его курорты в августе тоже накроет аномальная жара. Особенно от неё пострадают Кисловодск, Пятигорск и Минводы. Первая декада обещает здесь температуру выше плюс 35, в Ставрополье – под 40.

Погода в Краснодарском крае в начале августа будет не такой знойной. Например, в Сочи, Геленджике и Анапе термометры не покажут выше 30. Зато вода в Чёрном море прогреется до 25-26.

Ливневые дожди с грозами накроют весь юг России ориентировочно в самом конце августа. В частности, сильные продолжительные ливни ожидаются на Кубани и Ставрополье. При этом нелёгкий август 2020 может завершиться на российских курортах шквалистыми ветрами, смерчами и штормом на море.

Погода в августе в Москве. Предварительный прогноз синоптиков

Июль пока не радует Москву и область стабильной погодой. Зато август, согласно предварительному прогнозу синоптиков, принесёт знойную жару. Дожди и прохладная погода резко сменятся на плюс 30. Такая температура будет стоять всю первую декаду месяца.

Высокая влажность в этот период создаст ощущение парилки, так как горячий, и влажный воздух станет просто невыносим. Вторая половина месяца также не принесёт ничего хорошего. Август не сможет долгое время решить: пора уже переходить в осенний режим или ещё нет. Скачки температуры могут быть от плюс 25 до 12, и обратно к 20-25.

Последние десять дней месяца напомнят москвичам и гостям столицы, что осень уже на пороге: усилится ветер, температура опустится до плюс 18-20. По ночам градусники не будут показывать больше плюс 10. Зато переход из лета в осень будет плавным и классическим. В этой связи синоптики советуют не убирать далеко зонтики и дождевики.

Напомним, долгосрочный прогноз – дело неблагодарное и всё ещё множество ра может поменяться совершенно в противоположную сторону. Но если кто-то уже расстроился, что август в его регионе будет не таким, каким ему хотелось бы, огорчаться не стоит. Как говорится, у природы нет плохой погоды. Тем более передвижения внутри страны открыты. Поэтому всегда можно оправиться на отдых туда, где климатическая обстановка соответствует именно вашим ожиданиям.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Китай пытается решить проблему нехватки долларов
    Поглощение Гонконга вызвало у Китая определенные проблемы с долларовым финансированием. Для решения этой проблемы было решено надуть пузырь на рынке акций
  2. Египет боится остаться без Нила
    Египет угрожает Эфиопии войной из-за плотины на Ниле
  3. Баланс ФРС сокращается рекордным темпами с 2009 года
    После трех месяцев беспрецедентного роста баланс Федеральной резервной системы «тает» рекордными с 2009 года темпами. Что это, изъятие долларов или отказ от стимулов, и какие последствия могут быть для рынков?
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама