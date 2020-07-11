Прогноз погоды: россиян ждёт нелёгкий август

Говорят, что август – это как вечер воскресенья: немного грустный, так как лето заканчиваются и скоро снова станет холодно и промозгло. Поэтому всем хочется, чтобы третий месяц календарного лета подарил нам тепло и солнце. Но, август 2020 похоже нам приготовит совсем другие сюрпризы. Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, он будет, мягко говоря, нелёгким – жара станет сменяться грозами и ливневыми дождями, ураганный ветер и смерчи напугают не на шутку. Кроме того, будет штормить море, а погода в целом ожидается весьма непредсказуемой.

Погода в августе в Сибири

На всей территории Сибири в августе 2020 ожидается палящий зной. Поэтому сибиряки, как минимум на месяц почувствуют себя жителями юга страны – по прогнозу метеорологов, столбики термометров, в последнем месяца лета будут подниматься на 10-12 градусов выше климатической нормы. В частности, Алтай по климатическим показателям станет конкурировать с черноморским побережьем – в первую декаду месяца воздух станет прогреваться до плюс 30-32.

Иркутская область и Красноярский край отстанут, но ненамного. Здесь метеорологи до середины августа гарантируют плюс 28-29, никакого дождя и ветра, а лишь солнце и его палящие лучи, иссушающие зноем.

Аномальная жара прогнозируется также и в Новосибирской области – плюс 29 в тени, а местами выше 30. Такая жара продержится в сибирских регионах до 15 августа, после чего небесные хляби разверзнутся и начнётся натуральный потоп - всего за несколько дней на регион выльется месячная норма осадков.

Прогноз погоды на август в Приморье

Август, по прогнозу синоптиков, принесёт в Приморье очень нелёгкое лето. До конца первой декады термометры будут показывать почти плюс 40 в тени. Вторая половина месяца станет более мягкой, хотя и жаркой – плюс 27-32. Как говорят синоптики, будет немного легче чем, в Сибири, но всё разно сложно.

Жара периодически будет сменяться ночными ливнями, которые станут давать хотя бы какое-то количество свежести, а грозы напоят воздух запахом озона. При этом жителям прибрежных регионов Приморского края надо будет готовиться к штормовым предупреждениям, но где конкретно – пока ещё непонятно.

Погода в августе на юге России

Если вы решили отправиться в августе на юг страны, чтобы там провести свой долгожданный отпуск, не спешите расслабляться. Здесь, по прогнозу синоптиков, также будет всё непросто. Так, в Крыму ожидается удушающая 40-градусная жара.

Конечно, кто любит «пожариться» на пляже, такая погода будет только в радость, но не забывайте, что обычно вслед за аномальным зноем нежданно приходят ливни, грозы и ураганы.

Не обойдётся без них и в последнем месяца этого лета. Так, во второй половине августа синоптики обещают на полуострове обширный грозовой фронт, который накроет буквально каждый курорт. Ливни, гром и молния, сильный ветер до 25 метров в секунду точно не порадуют ни местных жителей, ни отдыхающих. Больше всего, предполагают метеорологи, достанется Ялте.

Ближе к началу бархатного сезона погода немного стабилизируется и столбики термометров покажут приятные плюс 25-26. При этом дожди в этот период пройдут на всей территории полуострова, на море прогнозируется шторм.

Так, в Севастополе море будет волноваться, поэтому стоит быть аккуратными при купании и за буйки не заплывать. Также возможны резкие холодные течения.

Ставрополье и его курорты в августе тоже накроет аномальная жара. Особенно от неё пострадают Кисловодск, Пятигорск и Минводы. Первая декада обещает здесь температуру выше плюс 35, в Ставрополье – под 40.

Погода в Краснодарском крае в начале августа будет не такой знойной. Например, в Сочи, Геленджике и Анапе термометры не покажут выше 30. Зато вода в Чёрном море прогреется до 25-26.

Ливневые дожди с грозами накроют весь юг России ориентировочно в самом конце августа. В частности, сильные продолжительные ливни ожидаются на Кубани и Ставрополье. При этом нелёгкий август 2020 может завершиться на российских курортах шквалистыми ветрами, смерчами и штормом на море.

Погода в августе в Москве. Предварительный прогноз синоптиков

Июль пока не радует Москву и область стабильной погодой. Зато август, согласно предварительному прогнозу синоптиков, принесёт знойную жару. Дожди и прохладная погода резко сменятся на плюс 30. Такая температура будет стоять всю первую декаду месяца.

Высокая влажность в этот период создаст ощущение парилки, так как горячий, и влажный воздух станет просто невыносим. Вторая половина месяца также не принесёт ничего хорошего. Август не сможет долгое время решить: пора уже переходить в осенний режим или ещё нет. Скачки температуры могут быть от плюс 25 до 12, и обратно к 20-25.

Последние десять дней месяца напомнят москвичам и гостям столицы, что осень уже на пороге: усилится ветер, температура опустится до плюс 18-20. По ночам градусники не будут показывать больше плюс 10. Зато переход из лета в осень будет плавным и классическим. В этой связи синоптики советуют не убирать далеко зонтики и дождевики.

Напомним, долгосрочный прогноз – дело неблагодарное и всё ещё множество ра может поменяться совершенно в противоположную сторону. Но если кто-то уже расстроился, что август в его регионе будет не таким, каким ему хотелось бы, огорчаться не стоит. Как говорится, у природы нет плохой погоды. Тем более передвижения внутри страны открыты. Поэтому всегда можно оправиться на отдых туда, где климатическая обстановка соответствует именно вашим ожиданиям.