Вход/Регистрация Подписка

Трамп признал ответственность США в кибератаке на РФ

Москва, 11.07.2020

Глава Белого дома Дональд Трамп признал, что США осуществили кибератаку на российское «Агентство интернет-исследований» в 2018 году.

Об этом американский лидер заявил в интервью газете The Washington Post. Отвечая на вопрос журналиста издания о том, была ли эта атака санкционирована президентом, Трамп ответил утвердительно.

«Решение было принято после получения данных разведки о вмешательстве Москвы в промежуточные выборы в 2018 году», – пояснил глава Белого дома.

При этом он подчеркнул, что его предшественник Барак Обама ещё до президентских выборов также знал о регулярных манипуляциях Москвы с выборным процессом в США, но ничего не предпринял, так как предполагал, что на посту президента его сменит Хиллари Клинтон.

Кроме того, Трамп пояснил, что считает кибератаку на Россию частью политики противостояния.

«К другим действиям, направленным на противодействие Москве можно также отнести поставку Украине американских противотанковых комплексов, стремление защитить ФРГ от РФ, помешав строительству «Северного потока-2», а также превращение США в нефтедобывающую страну номер один в мире», – резюмировал Дональд Трамп.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Китай пытается решить проблему нехватки долларов
    Поглощение Гонконга вызвало у Китая определенные проблемы с долларовым финансированием. Для решения этой проблемы было решено надуть пузырь на рынке акций
  2. Египет боится остаться без Нила
    Египет угрожает Эфиопии войной из-за плотины на Ниле
  3. Баланс ФРС сокращается рекордным темпами с 2009 года
    После трех месяцев беспрецедентного роста баланс Федеральной резервной системы «тает» рекордными с 2009 года темпами. Что это, изъятие долларов или отказ от стимулов, и какие последствия могут быть для рынков?
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама