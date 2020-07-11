Трамп признал ответственность США в кибератаке на РФ

Глава Белого дома Дональд Трамп признал, что США осуществили кибератаку на российское «Агентство интернет-исследований» в 2018 году.

Об этом американский лидер заявил в интервью газете The Washington Post. Отвечая на вопрос журналиста издания о том, была ли эта атака санкционирована президентом, Трамп ответил утвердительно.

«Решение было принято после получения данных разведки о вмешательстве Москвы в промежуточные выборы в 2018 году», – пояснил глава Белого дома.

При этом он подчеркнул, что его предшественник Барак Обама ещё до президентских выборов также знал о регулярных манипуляциях Москвы с выборным процессом в США, но ничего не предпринял, так как предполагал, что на посту президента его сменит Хиллари Клинтон.

Кроме того, Трамп пояснил, что считает кибератаку на Россию частью политики противостояния.

«К другим действиям, направленным на противодействие Москве можно также отнести поставку Украине американских противотанковых комплексов, стремление защитить ФРГ от РФ, помешав строительству «Северного потока-2», а также превращение США в нефтедобывающую страну номер один в мире», – резюмировал Дональд Трамп.