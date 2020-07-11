В США выявили рекордное число заболевших коронавирусом за сутки

В США за истекшие сутки коронавирусом COVID-19 заболели 66 627 человек, что является рекордом за время пандемии.

При этом 802 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались, передаёт РИА Новости со ссылкой на информацию университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Днем ранее эти показатели составляли также рекордные 63 247 случаев заражения и 990 летальных исходов. Всего за все время пандемии COVID-19 в США заболели коронавирусом 3 184 722 человека, скончались более 134 тыс. Выздоровели более 983 тыс.

Напомним, согласно информации оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, за последние сутки в России выявили ещё 6 611 новых больных COVID-19.

Всего к утру 11 июля в 85 регионах страны зафиксировано 720 547 заболевших новой инфекцией. Из них выздоровело – 497 446 (+8 378). За время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стали 11 205 человек (+188 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 678 новых заболевших. На втором месте – Санкт-Петербург (зафиксировано 296 случаев инфицирования). Далее следуют Свердловская область (+280), ХМАО (+268) и Алтайский край (+228).

Напомним, накануне в России было зафиксировано 6 635 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.