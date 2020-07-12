Бежавшая из Гонконга в США вирусолог обвинила Китай в сокрытии правды о коронавирусе

Ли-Мэн Янь – вирусолог из Гонконга, которая недавно сбежала в США – обвинил Китай в сокрытии правды о коронавирусе COVID-19. По её словам, власти Поднебесной знали о новом типе коронавирусной инфекции задолго до того, как официально об этом объявили.

В интервью американскому телеканалу Fox News, Янь рассказал, что якобы ещё в 2019 году она была одним из первых учёных в мире, занимавшихся изучением нового коронавируса.

При этом вирусолог утверждает, что получила от своего научного руководителя в референтной лаборатории ВОЗ доктора Лео Пуна задание изучить выборку случаев заболевания, похожих на SARS.

Кроме того, Янь напомнила, что её друг, ученый из Центра по контролю и профилактике заболеваний, якобы еще 31 декабря сообщил ей, что новый тип коронавирусной инфекции может передаваться от человека к человеку.

Но её руководитель, как утверждает вирусолог, данную информацию проигнорировал. Также она заявила, что соруководитель референтной лаборатории ВОЗ профессор Малик Пейрис знал о ситуации, но тоже не предпринял никаких действий.

Статистика по коронавирусу COVID-19 в России на 12 июля

По информации оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, за последние сутки в России выявили ещё 6 615 новых больных COVID-19.

Всего к утру 12 июля в 85 регионах страны зафиксировано 727 162 заболевших новой инфекцией. Из них выздоровело – 501 061 (+36 15). За время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стали 11 335 человек (+130 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 679 новых заболевших. На втором месте – Санкт-Петербург (зафиксировано 293 случаев инфицирования). Далее следуют Свердловская область (+286), ХМАО (+267) и Алтайский край (+232).

Напомним, накануне в России было зафиксировано 6 611 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.