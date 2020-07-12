Коронавирус в России: опубликована новая статистика по заболевшим и умершим

По информации оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, за последние сутки в России выявили ещё 6 615 новых больных COVID-19.

Всего к утру 12 июля в 85 регионах страны зафиксировано 727 162 заболевших новой инфекцией. Из них выздоровело – 501 061 (+36 15). За время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стали 11 335 человек (+130 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 679 новых заболевших. На втором месте – Санкт-Петербург (зафиксировано 293 случаев инфицирования). Далее следуют Свердловская область (+286), ХМАО (+267) и Алтайский край (+232).

Напомним, накануне в России было зафиксировано 6 611 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.