Прогноз погоды: синоптики пообещали мощное похолодание

После жары, которая буквально на несколько дней вернулась в большинство регионов страны, уже на следующей неделе в Россию придёт мощное похолодание. По прогнозу синоптиков, оно будет сопровождаться не только понижением температуры воздуха, но и дождями, грозами, а также усилением ветра.

При этом резкое изменение погодной обстановки произойдёт, прежде всего, в регионах Центральной России, на северо-западе страны, а также в Сибири. При этом в Поволжье и на юге страны будет всё также жарко.

Погода на неделю в Москве. Точный прогноз синоптиков

Мощное похолодание обещают синоптики жителям Москвы и Подмосковья. Ожидается, что уже в ближайшие дни дожди и грозы буквально накроют регион. При этом ещё завтра погоду станет формировать антициклонический атмосферный фронт, под влиянием которого 13 июля будет жарко (плюс 26-28), но уже пасмурно и дождливо. Во второй половине дня возможно усиление ветра и грозы.

В ночь на вторник, 14 июля в Москву придёт южный циклон. Он принесёт обильные и продолжительные осадки, а также пониженный температурный фон. Так, после полуночи воздух остынет до плюс 15. Днём также станет прохладно – плюс 18-19. Ветер всё время будет северным, а атмосферное давление рухнет до 736-737 мм рт. ст.

В среду, 15 июля москвичей ожидает вторжение нового циклона из Арктики. Из-за чего в столичном регионе станет ещё холоднее. Так, в ночь на 15 июля столбики термометров опустятся до плюс 9-12, что почти на 20 градус меньше чем было сегодня днём. Не ожидается летнее тепло и в четверг, 16 июля. По данным метеорологов, в этот день также будет прохладно, пасмурно и дождливо, а градусники больше плюс 17 точно не покажут.

Немного теплее станет в пятницу, 17 июля, когда воздух прогреется до плюс 21. Однако будет всё также пасмурно. Зато осадки пока не прогнозируются. В дальнейшем температура ежесуточно станет на 0,5-1 градус повышаться. Но ждать москвичам и гостям столицы возвращения аномальной жары как минимум до середины последней декады второго календарного месяца лета, пока не приходится.

Прогноз погоды на 7 дней в СПб и северо-западных регионах России

Менее мощное, но также чувствительное похолодание ждёт жителей Северо-западного федерального округа.

В Санкт-Петербурге, который давно снискал себе славу самого пасмурного и «мокрого» города страны, всю предстоящую неделю станут идти дожди. И если с понедельника по среду сильными и продолжительными они не будут, то в период с четверга по воскресенье Северную столицу довольно прилично зальёт.

При этом самые обильные дожди прогнозируются на 16-17 июля. Эти же дни, по прогнозу синоптиков, станут и наиболее холодными в ближайшие 7 дней – в светлое время суток воздух остынет до плюс 16-17, после полуночи – до плюс 11-12.

Чуть более тёплая погода ожидается в Псковской и Новгородской областях – средний дневной температурный фон составит в этих регионах плюс 18-19. Синоптики также обещают ливни, а при грозе усиление ветра до 15-17 метров в секунду.

Грозовой фронт накроет также Вологодскую область, а к самым обильным и продолжительным ливням местным жителям следует быть готовыми во вторник, 14 июля и в среду, 15 июля. Пик похолодания же здесь придётся на четверг, когда даже днём будет всего плюс 15-16.

А вот в Мурманской области при пасмурной погоде дождей практически не будет. Но зато северный ветер станет пробирать до костей. И это, несмотря на то, что формально температура воздуха будет выше, чем это фиксировалось последние несколько дней.

Беспрерывные дожди, грозы и северный ветер с порывами до 20 метров секунду ждут Ненецкий автономный округ. Меньше всех повезёт жителям Нарьян-Мара. Помимо грозового фронта их ожидает ещё и мощное похолодание. Как предупреждают синоптики, местами столбики термометров днём будут опускаться до плюс 10, а ночью – до плюс 5. И это при том, что ещё в пятницу, 10 июля здесь стояла 30-градусная жара.

Погода на неделю в Сибири

Похолодание также ожидается почти во всех регионах Сибири. Например, резко поменяется климатическая ситуация в Красноярском крае. Как обещают метеорологи, новая неделя начнётся здесь с плюс 25-27. Но во вторника, 14 июля температура опустится до плюс 18-19 и до начала следующей недели выше плюс 20 уже не поднимется.

В Новосибирской области, где сегодня было почти 30 градусов, в ночь на понедельник, 13 июля станет по-осеннему холодно – столбики термометров опустятся до плюс 15. В светлое время суток также совсем не жарко и даже не тепло – плюс 18-20.

Любопытно, что до конца предстоящей недели погодная ситуация в области успеет несколько раз поменяться. Так, в пятницу, 17 июля столбики термометров поднимутся вновь к отметке в плюс 30, а уже в воскресенье, в очередной раз рухнут до показателелей 20-21.

Очень чувствительные температурные перепады ожидают и жителей Кемеровской области. В частности, в понедельник-вторник Кузбасс накроют осадки. Но будет относительно тепло, а, например, в Кемерове даже жарко – плюс 28. Но уже в среду холодная циклоническая масса остудит воздух сразу на 10-12 градусов, в ночные часы - почти на все 20. Однако в пятницу градусники покажут плюс 28, а в воскресенье – снова не больше плюс 19-20.