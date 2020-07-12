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Путин назвал причину ухудшения отношений между РФ и Украиной

Москва, 12.07.2020

Российский лидер Владимир Путин назвал причину ухудшения отношений между Москвой и Киевом. По мнению президента РФ, это никак не связано с Крымом.

В интервью телеканалу «Россия 1» глава государства подчеркнул, что сначала на Украине произошёл государственный переворот, тогда взгляды руководства РФ и новых киевских властей стали диаметрально противоположными.

«Вот с этого момента мы с ними разошлись. И только после этого Крым вернулся в состав России, а не наоборот. Так что в том, что у нас испортились отношения с Украиной, в принципе, с Крымом никак не связано», – резюмировал Путин.

Наша справка

16 марта 2014 года в Крыму прошёл референдум, на котором 96,77% жителей полуострова проголосовали за воссоединение Крыма с Россией. На следующий день Верховный Совет Автономной Республики Крым провозгласил Крым независимым суверенным государством и подписал с Россией договор о вхождении в состав РФ, а уже 18 марта президент РФ Владимир Путин внёс в Федеральное Собрание закон о принятии в состав РФ двух новых субъектов — республики Крым и города Севастополь.

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