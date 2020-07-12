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Выбор поставщика промышленного оборудования

Москва, 12.07.2020
Среди различных факторов, оказывающих влияние на эффективность любого производства, одним из главных является грамотный выбор поставщика промышленного оборудования.
#PressRelease

Практика свидетельствует о том, что высококачественное оборудование можно приобрести только у крупных компаний-поставщиков, которые имеют налаженные партнерские отношения с ведущими производителями, работающие центры техобслуживания и региональные склады запчастей. Поэтому прежде чем купить оборудование, нужно собрать как можно больше информации о поставляющей оборудование компании.

Выбрать поставщика промышленного оборудования можно либо из числа своих партнеров, либо путем анализа рыночных предложений. В первом случае выбор делать легче, поскольку стиль работы компаний известен. Во втором случае на сбор информации о поставщиках понадобится потратить достаточно много времени и сил. Поэтому уже на первой стадии анализа целесообразно значительно сократить рассматриваемый список потенциальных поставщиков, оставив в нем только те компании, у которых есть высокий шанс на получение заказа. Для обеспечения максимальной объективности оценок можно воспользоваться услугами специализированных агентств, которые помогут собрать сведения об интересующих поставщиках, в том числе показатели, необходимые для оценки их финансового положения.

Основные критерии, на основе которых следует выбирать поставщика оборудования, таковы:

  • качество оборудования;
  • стабильность компании (финансовое положение, деловая репутация и т. п.);
  • стоимость оборудования;
  • платежные схемы;
  • документация;
  • точность поставок оборудования;
  • обучение сотрудников.

При анализе необходимо учитывать сочетание всех вышеперечисленных критериев. Независимо от типа оборудования, которое необходимо приобрести, при выборе его поставщика понадобятся следующие сведения о компании:

  • наличие сети филиалов, местных складов запчастей, региональных центров техобслуживания;
  • количество комплектов проданного оборудования на момент проведения анализа;
  • практика участия компании в выставках промышленного оборудования;
  • продолжительность работы поставщика на рынке.

Помимо информации об услугах компании по поставкам оборудования большое значение имеют также сведения о предоставляемом ею сервисе, в том числе:

  • сроки поставок запчастей со склада поставщика и производителя до пункта назначения;
  • состав пусковых работ, выполняемых на объекте;
  • время, требующееся инженерам для прибытия на объект.
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