Выбор поставщика промышленного оборудования

Практика свидетельствует о том, что высококачественное оборудование можно приобрести только у крупных компаний-поставщиков, которые имеют налаженные партнерские отношения с ведущими производителями, работающие центры техобслуживания и региональные склады запчастей. Поэтому прежде чем купить оборудование, нужно собрать как можно больше информации о поставляющей оборудование компании.

Выбрать поставщика промышленного оборудования можно либо из числа своих партнеров, либо путем анализа рыночных предложений. В первом случае выбор делать легче, поскольку стиль работы компаний известен. Во втором случае на сбор информации о поставщиках понадобится потратить достаточно много времени и сил. Поэтому уже на первой стадии анализа целесообразно значительно сократить рассматриваемый список потенциальных поставщиков, оставив в нем только те компании, у которых есть высокий шанс на получение заказа. Для обеспечения максимальной объективности оценок можно воспользоваться услугами специализированных агентств, которые помогут собрать сведения об интересующих поставщиках, в том числе показатели, необходимые для оценки их финансового положения.

Основные критерии, на основе которых следует выбирать поставщика оборудования, таковы:

качество оборудования;

стабильность компании (финансовое положение, деловая репутация и т. п.);

стоимость оборудования;

платежные схемы;

документация;

точность поставок оборудования;

обучение сотрудников.

При анализе необходимо учитывать сочетание всех вышеперечисленных критериев. Независимо от типа оборудования, которое необходимо приобрести, при выборе его поставщика понадобятся следующие сведения о компании:

наличие сети филиалов, местных складов запчастей, региональных центров техобслуживания;

количество комплектов проданного оборудования на момент проведения анализа;

практика участия компании в выставках промышленного оборудования;

продолжительность работы поставщика на рынке.

Помимо информации об услугах компании по поставкам оборудования большое значение имеют также сведения о предоставляемом ею сервисе, в том числе: