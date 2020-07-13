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Акции дня: новая авария - новое падение «Норникеля»

Москва, 13.07.2020

Российский рынок акций завершил дневную сессию торгов падением. Бумаги крупнейшего в мире производителя никеля и палладия компании «Норникель» оказались в лидерах падения по итогам сессии понедельник и упали на -3% до 18 002 рубля за акцию.

На снижение котировок повлияло сразу несколько событий, связанных с ЧП на предприятиях «Норникеля». Компания в понедельник опубликовала программу ликвидации последствий аварии ТЭЦ в Норильске, которая произошла в конце мая этого года. Согласно документу, очистка и рекультивация земель и воды в Арктике после разлива топлива займет три года. Компания уже потратила на устранение ЧП порядка 6 млрд из заявленных 10 млрд рублей. Кроме того, Росприродназор ранее оценил нанесенный разливом ущерб окружающей среде в 148 млрд рублей, что составляет треть от прибыли компании по итогам 2019 года. Если «Норникель» не сможет оспорить методику расчета вреда и выплатит штраф в полном объеме, это сильно повлияет на его дивиденды, считают аналитики.

В воскресенье, 12 июля на Таймыре произошла разгерметизация трубопровода другого предприятия группы – «Норильсктрансгаз». В результате произошел разлив более 44 тонн топлива. Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело по факту происшествия по ч. 1 ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). В этом свете рынок боится, что компанию ждут новые штрафы.

В лидерах роста вновь оказались бумаги одного из крупнейших золотодобытчиков в России компании Petropavlovsk (+4,75%), которые продолжили рост после новостей о корпоративном конфликте. В конце июня акционеры не переизбрали в совет директоров основателя компании Павла Масловского, который практически бессменно руководил организацией последнюю четверть века.

Индекс Мосбиржи  в понедельник упал на -1,22% до 2766,79 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,90% до 1234,5 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:57 мск  составила 43,26 доллара за баррель (+0,05%). Российская валюта укреплялась – 70,59 рубля за доллар.

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