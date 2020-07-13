Бродвей закрылся в Нью-Йорке и открылся в Москве!

Премьера мюзикла «ШАХМАТЫ» (CHESS) Тима Райса («Король Лев», «Иисус Христос – Cуперзвезда») и Бенни Андерссона и Бьорна Ульвеуса (группа ABBA, мюзикл MAMMA MIA!) состоится в Москве 17 октября 2020 года. Первую российскую постановку легендарного спектакля на сцене Театра МДМ осуществляет компания «Бродвей Москва» продюсера Дмитрия Богачёва («Призрак Оперы», «Красавица и Чудовище», CHICAGO, MAMMA MIA!).

В то время, как театры Бродвея и Вест-Энда откладывают прокат мюзиклов и премьеры на 2021 год, российская компания «Бродвей Москва» и Театр МДМ делают все возможное, чтобы продолжить радовать зрителей постановками мирового уровня. Уже в октябре на главной мюзикловой сцене страны состоится долгожданная премьера международной театральной сенсации – мюзикла «ШАХМАТЫ». Узнаваемые афиши спектакля уже появились на улицах Москвы – первыми из всех театральных постановок столицы, ознаменовав тем самым еще один этап постепенного возвращения города к привычному ритму жизни. Еще одна хорошая новость для зрителей: несмотря на сложные экономические последствия, которые повлекла за собой пандемия для театрально-концертной отрасли и индустрии развлечений, компания «Бродвей Москва» приняла решение оставить стоимость билетов на свои спектакли прежней.

Мюзикл «ШАХМАТЫ» создали три выдающихся автора – британский поэт и драматург, обладатель премий «Оскар», «Тони», «Эмми» и «Грэмми» Тим Райс (мюзиклы «Иисус Христос – Cуперзвезда», «Эвита», «Красавица и Чудовище», «Аладдин», «Король Лев») и шведские композиторы, чьи имена увековечены в Зале мировой славы рок-н-ролла, Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус (группа ABBA, мюзикл MAMMA MIA!).

Сюжет спектакля посвящен битве советского и американского гроссмейстеров за мировую шахматную корону, которая разворачивается на фоне холодной войны между двумя сверхдержавами – СССР и США. Прототипами двух главных героев стали великие шахматисты Анатолий Карпов, Борис Спасский, Виктор Корчной и Бобби Фишер.

Над российской постановкой мюзикла работает поистине звездная команда ведущих театральных деятелей. Режиссером спектакля стал художественный руководитель Театра им. Пушкина Евгений Писарев (мюзикл «Звуки музыки», оперы «Женитьба Фигаро» и «Севильский цирюльник» Большого театра, спектакли «Одолжите тенора», «Дом, который построил Свифт», «Влюбленный Шекспир» и др. Театра им. Пушкина, спектакль «Кинастон» в Московском театре О. Табакова, мюзикл «Конек-Горбунок» МХТ им. Чехова), музыкальным руководителем – британский дирижер Джон Ригби, в послужном списке которого помимо нескольких постановок «ШАХМАТ» в мире – работа над мюзиклами «Иисус Христос – Суперзвезда» и «Призрак Оперы». Русский текст написал известный поэт и композитор Алексей Иващенко (российские постановки мюзиклов «Призрак Оперы», «Русалочка», «Поющие под дождем», «Звуки музыки», «Привидение»). За сценографию в спектакле отвечает художник-постановщик Николай Симонов (спектакли «Сладкоголосая птица юности» и «Голая пионерка» в «Современнике», «Человек-подушка и «Трехгрошовая опера» в МХТ им. Чехова, оперы «Фальстаф» в Мариинском театре и «Летучий голландец» в Мариинском театре и др.), за хореографию – Ирина Кашуба (мюзиклы «Золушка» в Театре «Россия», «Первое свидание» в Театре МДМ и «Стиляги» в Театре Наций, опера «Сказка о царе Салтане» в Большом театре), за костюмы – лауреат национальной театральной премии «Золотая Маска» Мария Данилова (оперы «Игрок» в Большом театре, «Пиковая дама» в Пражской национальной опере и «Евгений Онегин» в Литовском театре оперы и балета, спектакли «Великолепный рогоносец» в «Сатириконе» и «Кинастон» в Московском театре О. Табакова и др.), за свет – лауреат «Золотой Маски» Александр Сиваев (мюзиклы ZORRO, «Звуки Музыки», «Первое свидание» в Театре МДМ, спектакль «Бег» Театр им.Вахтангова). Дирижер – Евгений Загот (мюзиклы MAMMA MIA!, «Первое свидание», «Призрак Оперы» в Театре МДМ, «Стиляги» в Театре Наций, композитор мюзиклов «Декабристы», «Винил», «Вий» и мн. др.).

Сопродюсерами постановки выступают театральная компания «Фэнси Шоу» и компания «МТС Энтертейнмент».

Справка:

Дмитрий Богачев - глава компании «Бродвей Москва», член Бродвейской лиги, продюсер российских постановок мировых мюзиклов, в числе которых «Призрак Оперы», CHICAGO, «Красавица и Чудовище», MAMMA MIA!, «Бал вампиров», CATS, «Привидение», «Русалочка», «Поющие под дождем», основатель театральной компании «Стейдж Энтертейнмент» в России, автор идеи и концепции мюзикла ANASTASIA, который после успешного проката на Бродвее ставится в Европе, Азии и Латинской Америке.

Мюзикл «ШАХМАТЫ» написали в 1984 году три выдающихся автора – британский поэт и драматург, обладатель премий «Оскар», «Тони», «Эмми» и «Грэмми» Тим Райс (мюзиклы «Иисус Христос – суперзвезда», «Эвита», «Красавица и Чудовище», «Аладдин» и «Король Лев») и шведские композиторы, чьи имена увековечены в Зале мировой славы рок-н-ролла, Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус (группа ABBA, мюзикл MAMMA MIA!). Человеческая и спортивная драма о битве русского и американского гроссмейстеров за мировую шахматную корону разворачивается в мюзикле на фоне холодной войны между двумя сверхдержавами – СССР и США. Прототипами двух главных героев стали великие шахматисты Анатолий Карпов, Борис Спасский, Виктор Корчной и Бобби Фишер.

Театр МДМ (Московский дворец молодежи), возведенный в 1987 году, прошел путь от места проведения комсомольских форумов до главной мюзикловой площадки страны: с 2003 года здесь идут российские постановки лучших мюзиклов Бродвея и Вест-Энда.