Германия намерена инициировать новые санкции против РФ

Германия намерена провести переговоры с Евросоюзом на предмет введения санкций против России из-за кибератаки, передает агентство РИА «Новости». Уточняется, что решение по санкциям со стороны бундестага еще не принято. Об этом рассказал официальный представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.

«Это новый санкционный режим, который мы пытаемся задействовать впервые. Мы высказали эту просьбу в кругу стран-членов Евросоюза и получили поддержку», - рассказал дипломат. Он добавил, что переговоры еще идут, поэтому сообщить точные итоги пока невозможно.

Напомним, о возможности введения новых санкций на РФ Бройль сообщил в конце мая. В этой связи Берлин обратился к европейским структурам с просьбой о содействии в данном вопросе. Германия обвиняет РФ в кибератаке на бундестаг, совершенной в 2015 году.

Так называемый режим киберсанкций Евросоюза влечет за собой запрет на въезд в страны ЕС и замораживание активов.