Иностранцы при въезде в РФ должны будут иметь при себе результат теста на COVID-19

Иностранные граждане, которые въезжают в Россию, должны будут иметь при себе результат теста на коронавирусную инфекцию, передает «Интерфакс». Если у прибывшего иностранца не будет при себе данного документа, то тест можно пройти на российской территории в течении трех дней, говорится в постановлении главы Роспотребнадзора, главного государственного врача РФ Анны Поповой. Документ публикует официальный портал нормативных актов.

В постановлении говорится, что тест можно пройти методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее чем за три дня до прибытия в Россию. Также можно предъявить справку о наличии антител иммуноглобулина G. При отсутствии теста ПЦР его можно сделать в России платно.

Россияне, которые возвращаются в домой из-за рубежа, также могут сделать тест в стране прибывания или по прибытии домой. Альтернативой является двухнедельная самоизоляция.

Новые требования вступают в силу с 15 июля, а справка об отсутствии коронавируса может быть предоставлена на русском и английском языках.

МИД, Росавиации и Минтрансу рекомендовано информировать пассажиров о необходимости сдать тест.