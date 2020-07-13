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Из России в Европу будут поставлять корейские двигатели

Москва, 13.07.2020
Новый завод двигателей Hyundai в России будет выпускать автомобильные моторы не только для сборки в РФ, но и планирует осуществлять поставки в Европу.
#Авто
  • Из России в Европу будут поставлять корейские двигатели

Предоставлено пресс-службой

Корейский концерн Hyundai приступил к строительству завода двигателей в России. Он расположен в непосредственной близости от автомобильного завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», где Hyundai производит машины начиная с 2010 г. Производственная линия нового предприятия будет запущена в октябре 2021 года, инвестиции в строительство завода двигателей составят порядка 13,1 млрд руб., общая площадь зданий завода превышает 36 тыс. квадратных метров.

Ожидается, что новй завод будет производить 1,6-литровые моторы семейства Gamma -- такие силовые агрегаты в настоящее время устанавливаются на модели Hyundai Solaris, Creta, Elantra и i30, а также на Kia Rio X-Line, Сeed и Cerato. На новом предприятии планируется локализовать производство блока цилиндров, головки блока цилиндров и коленчатых валов.

На начальном этапе новый завод сможет выпускать 240 тыс. моторов в год, а проектная годовая производительность составит 330 тыс. двигателей. При этом выпускаемые на новом заводе моторы будут поставляться на только для российской сборки автомобилей, но и на европейские заводы. Для концерна Hyundai это пятый подобный проект — такие заводы уже действуют в Корее, Китае и Мексике.

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