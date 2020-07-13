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Какие электроинструменты должны быть дома? Советы UPmall

Москва, 13.07.2020
#PressRelease

Ремонт мебели, установка перегородок, монтаж полок или картин – выполнять эту домашнюю работу без специального оборудования довольно сложно, да и глупо, ведь сегодня рынок переполнен самыми разными моделями электрических перфораторов, лобзиков и прочей техники!

А вот определиться с тем, что же должно быть в ассортименте истинного хозяина намного сложнее, тем более с таким шикарным разнообразием предложений. Какие электроинструменты должны быть дома? Советы UPmall помогут вам подготовиться к абсолютно всем, даже самым неожиданным ситуациям!

ТОП-10 электроинструментов от экспертов UPmall

Какие электроинструменты должны быть дома? Один из насущных вопросов каждого хозяина! Чтобы не бежать в магазин или к соседу за помощью, специалисты советуют иметь в своем ассортименте следующий перечень техники:

  1. Перфоратор – незаменимая вещь в демонтаже, крушении и штроблении.
  2. Аккумуляторный шуруповерт – надежный помощник в выкручивании и вкручивании саморезов, болтов и шурупов.
  3. Болгарка – полезный инструмент в шлифовке твердых материалов, также пользуется спросом в демонтаже старых труб и стен во время ремонта.
  4. Лобзик – прекрасное решение для тех, кому необходим распил непрямолинейной формы. С его помощью можно вырезать детали из дерева, фанеры и даже металла.
  5. Реноватор – какие еще электроинструменты должны быть дома? Однозначно реноватор! Это мультизадачное устройство способное выполнить огромный перечень задач, например, очистка поверхностей, резка труб, шлифовка и полировка, подрезка пластика.
  6. Фрезер – необходимая вещь в ассортименте тех, кто увлекается работой с деревом. С его помощью можно вырезать отверстия сложной конфигурации и пазы.
  7. Шлифмашина – инструмент предназначен для проделывания пазов и выемок, а также гравирует и декорирует согласно заданному копиру.
  8. Электроточило – незаменимая вещь, с помощью которой наточить ножи можно всего за несколько минут.
  9. Электропила – актуальный помощник для тех, кто живет в частном доме, где есть деревья, дрова и пр.
  10. Строительный пылесос – идеальное решение для уборки остатков опилок, цементной пыли и прочего мусора.

Как правильно выбрать инструменты?

Мы уже разобрались с тем, какие электроинструменты должны быть дома, теперь давайте выясним, как их правильно выбрать!

Существует несколько ключевых критериев, на которые стоит обратить внимание:

  • Производитель – конечно же, лучше отдавать предпочтение уже проверенным брендам, чье имя говорит о высоком качестве и производительности. Среди малоизвестных компаний также встречается неплохая продукция, но перед покупкой таковой стоит потратить время на знакомство с отзывами.

  • Качество материала – выбирая товар, в первую очередь нужно обратить внимание не на характеристики, а материал, из которого изготовлен инструмент. Если это второсортный пластик и слабенькие комплектующие – долго такая покупка не прослужит.

  • Характеристики – еще один серьезный критерий, производительность. Важно обратить внимание на количество и мощность функций, а также практичность изделия.

  • Сертификаты и документы – на рынке можно встретить огромное количество подделок, которые идентичны внешне, но по возможностям в разы слабее. Чтобы не купить такой товар, стоит предварительно познакомиться с его документами.

Уже определились с тем, какие электроинструменты должны быть дома? Советы UPmall можно смело применить в знакомстве с ассортиментом нашего интернет-магазина. Здесь вас ожидают проверенные производители, выгодные цены и шикарный выбор лучших позиций современного рынка!

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