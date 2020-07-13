Какой автомобиль в России лучший?

Мастер-класс премии «Авто года» ежегодно собирает самый «цвет» российского автомобильного сообщества: журналистов, блогеров и просто увлеченных автолюбителей. В этом году в мероприятии принимало участие шесть экипажей, которые, передвигаясь на минивэнах Volkswagen по маршруту длиной 165 км., соревновались между собой в выполнении необычных заданий. Так, например, на одном из этапов маршрута участникам нужно было укомплектовать весь экипаж, добавив детское кресло, имитирующее «маленького члена семьи». Задание усложнялось тем, что, усадив всех пассажиров, на капот автомобиля устанавливались мерные стаканчики, наполненные водой. Трассу необходимо было преодолеть как можно быстрее, проехать, не задев конусы, и разлить при этом как можно меньше воды. В другом задании на мастерство вождения даже самым опытным водителям оказалось не так просто поставить фаркоп, прикрепить прицеп и заехать в виртуальный гараж, не задевая ограничительных стоек, при помощи двух других членов экипажа.

Победителем турнира стал экипаж во главе со штурманом Алексеем Кожевниковым из г. Тверь, команда с участием журналиста «Эксперта» заняла четвёртое место. Партнерами соревнований стали компании «Volkswagen коммерческие автомобили», Total, бренд садово-парковой техники Caiman, шины Continental, «Автодор – Платные дороги».

Мастер-классы и прочие мероприятия премии «Автомобиля года» нацелены на привлечение внимания к этому крупному исследовательскому проекту, который ставит перед собой задачу изучать предпочтения российских потребителей, на основе чего стратегии своего развития могут строить автопроизводители и другие участники авторынка.

По словам руководителя проекта Владимира Безукладникова, ежегодно в опросе принимают участие более миллиона владельцев автомобилей, которые на основе длительного опыта эксплуатации машины могут дать действительно глубокую оценку конкретной машине. В прошлом году премию «Авто года в России» получили такие модели, как Renault Duster Toyota Land Cruiser Prado, Volkswagen Multivan (сегмент «Многоцелевые автомобили» в ценовой категории до 1,4 млн. руб.), Lada Vesta SW Cross, Subaru Forester, Volkswagen Touareg (сегмент «Современные автомобили»), Nissan Qashqai, Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Land Cruiser 200 (номинация «Надежные автомобили»), Kia Sportage, Skoda Kodiaq, Volkswagen Teramont (сегмент «Семейные автомобили»). Результаты голосования по итогам 2020 г. будут подведены осенью.