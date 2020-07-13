Курс долларa: рублю определили коридор на ближайшую неделю

Рубль на позитивной ноте завершил прошедшую неделю, следуя за динамикой валют на Forex. Так, вечером в пятницу, 10 июля на торгах Мосбиржи курс доллара составил 70,86 руб., курс евро – 80,17 руб. Тем самым, за 7 дней российская валюта подорожала к доллару на 44 коп., а к евро – на 12 коп.

После мощного обвала, наблюдавшегося на валютных площадках в начале июля, рубль всю прошлую неделю провёл относительно уверенно. Даже несмотря на нестабильные мировые цены на «чёрное золото», ухудшение отношений между Вашингтоном и Пекином, усиливающиеся слухи о возможности второй волны коронавируса, новых антироссийских санкций и других внешних и внутренних факторах, национальная валюта смогла устоять и даже немного укрепилась в обеих парах.

В то же время, как отметил Дмитрий Майоров из «Прайм», рост рубля всё-таки не носил устойчивого характера.

«Даже, когда нацвалюта укреплялась четыре торговые сессии подряд, периодически наблюдалась потеря интереса к риску со стороны инвесторов на фоне коронавирусных рисков, – напомнил он. – Кроме того, некоторые игроки предпочитали конвертировать выплаты дивидендов «Роснефтью» в валюту, что также не позволяла рублю чувствовать себя более уверенно. Нефтяные котировки тоже не давали понятных ориентиров».

Тем не менее Майоров полагает, что если на этой неделе не будет никаких серьёзных внешний обострений курс рубля сможет стабилизироваться возле отметки 71,00.

Александр Купцикевич из FxPro настроен ещё более оптимистично. По его мнению, важный перелом в движении рубля, который произошёл в середине прошлой недели, когда целый ряд негативных факторов не смог заметно поколебать курс нацвалюты, стал сигналом, что рынки уже заложили в котировки все риски, в том числе санкционные.

«Поэтому в ближайшей перспективе рубль может спокойно идти в общем фарватере с глобальными площадками, которые уже не так болезненно реагируют на разные слухи и даже на конкретные факты о санкциях или, например, росте числа заболевших COVID-19. Другими словами, у рынков, как, впрочем, и у рубля уже выработался иммунитет к такому негативу. В этой связи, мы полагаем, что на этой неделе курс рубля будет в пределах 70,00-70,50 за доллар и в коридоре 79,50-80,00 за евро», – предположил Купцикевич.

Впрочем, есть и те, кто в перспективы рубля пока не верит. В частности, Олег Богданов из QBF считает, что возвращение рубля в проторгованную зону к 71,00 дело временное.

«Нефть марки Brent сейчас торгуется на нейтральном, с точки зрения бюджетного правила, уровне – 42,00-43,00 долл. за бочку. Поэтому продажи/покупки валюты со стороны ЦБ РФ будут минимальными. Соответственно резко снизится влияние на курс нацвалюты», – пояснил он.

В такой ситуации, по мнению эксперта, главным драйвером для курса становится уровень глобальных рисков.

«Именно он станет определять степень оттока средств из активов РФ. Поэтому чем выше будут риски, тем ниже будет опускаться рубль. Так что мы ожидаем, что нацвалюта в паре с долларом уже на этой неделе протестирует отметку выше 72,00 руб. Если это произойдёт, то до конца месяца рубль упадёт к 75,00 руб.», – резюмировал Богданов.

Аналитики банка «Санкт-Петербург» считают, что дополнительное давление на рубль в перспективе конца августа - начала сентября будет связано со снижением операций российского Минфина на валютном рынке.

«А снижение притока валюты по текущему счёту платежного баланса станут подталкивать курс в диапазон 72,00-73,00 руб.», – прогнозируют они.