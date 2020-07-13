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На Таймыре введен режим ЧС из-за разлива авиационного топлива

Москва, 13.07.2020
  • На Таймыре введен режим ЧС из-за разлива авиационного топлива

Администрация Красноярского края

Власти Таймыра ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации в связи с разливом авиационного топлива, сообщает пресс-служба районной администрации. Уточняется, что в озеро площадью порядка 600 кв.м. попало 44 тонны топлива. В настоящее время разлив локализован, дальнейшего распространения не наблюдается. Аварийные бригады прекратили перекачку топлива и перекрыли запорную арматуру резервуара.

«В ручье, соединяющем два озера, установлены три боновых заграждения. В связи с разливом авиационного топлива в поселке Тухард введен режим ЧС муниципального характера», - отмечается в сообщении местной службы МЧС.

Также сообщается, что на месте установлено 8 боновых заграждений, к месту аварийного разлива было переброшено 1 130 кг сорбента. Утром 13 июля аварийная служба начала обработку сорбентом площадь, где ручей впадает в малое озеро, на котором, в свою очередь, установлено две емкости по 50 куб. м и два насоса с рукавами.

Службы планируют обработать сорбентом за сутки поверхность малого озера и ручей от места прорыва до него и собрать водно-дисперсную эмульсию в районе установки бонов. В настоящее время на месте аварии работают 53 человека и 10 единиц техники.

Ранее сообщалось, что 12 июля в районе поселка Тухард Красноярского края произошел разлив топлива из-за из разгерметизации трубопровода, который принадлежит АО «Норильсктрансгаз». Сообщалось, что всего вылилось около 44,5 тонн авиационного топлива за 15 минут. Пресс-служба компании сообщала, что угрозы жизни и здоровью людей нет.

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