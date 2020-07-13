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Нефть подешевела на ожиданиях ослабления условий соглашения ОПЕК+

Москва, 13.07.2020
#Нефть
#Экономика
  • Нефть подешевела на ожиданиях ослабления условий соглашения ОПЕК+

AP/TASS

Новая рабочая неделя началась со снижения цен на нефть почти на 1%. Трейдеры реагируют на ожидания того, что технические эксперты ОПЕК, которые должны провести на этой неделе рабочую встречу, порекомендуют руководству нефтяного картеля несколько увеличить добычу нефти.

Цена нефти марки Brent в понедельник утром снизилась на треть доллара (32 цента) или 0,7% до 42,92 доллара за баррель. На столько же – 33 цента до 40,22 доллара за баррель снизилась и цена барреля нефти марки West Texas Intermediate.

Прошлую неделю цены на нефть менялись слабо. Причиной такой стабильности стало обострение обстановки с коронавирусом COVID-19 в США, где ряд штатов вновь начали ограничивать свободу передвижений и путешествий, что неминуемо негативно отразится на спросе на топливо и, следовательно, нефть.

Однако в конце прошлой недели, в пятницу, 10 июля, цена на нефть выросла более чем на 2%. Трейдеры отреагировали таким образом на прогноз Международного энергетического агентства (IEA), который увеличил спрос на нефть в 2020 году на 400 тыс. б/с.

Напомним, по соглашению ОПЕК+, члены нефтяного картеля и ряд не входящих в него нефтедобывающих стран, включая Россию, договорились снизить в мае-июне добычу «черного золота» на 9,7 млн б/с, что является рекордным снижением. Объем снижения был продлен и на июль

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) собирается во вторник и среду (14-15 июля), чтобы обсудить новые рекомендации по размерам сокращения добычи нефти. В мае выполнение взятых участниками ОПЕК+ обязательств составило 77%, а в июне оно выросло до 107%.

Сейчас ожидается, что эксперты порекомендуют снизить ограничения по добыче нефти на 2 млн б/с до 7,7 млн б/с. Основанием таких оптимистических рекомендаций служит довольно быстрое восстановление спроса на нефть и рост цен на нее.

Выросшие цены заставили ряд американских нефтяных компаний возобновить добычу несмотря на то, что количество буровых установок в США сокращается уже 10 недель подряд и установило новый антирекорд.

«Если вы хотите продолжать бурение, то необходимо держать цены приблизительно на этом уровне»,- считает старший менеджер по рискам Mitsubishi Corp Тони Нунан.

По-прежнему сложной остается обстановка в Ливии. В пятницу ушел первый за шесть месяцев танкер с ливийской нефтью, однако уже через день, в воскресенье, Ливийская национальная армия фельдмаршала Хафтара вновь вернула запрет на весь экспорт нефти в стране. Ливийская компания National Oil Corp обвинила Объединенные Арабские Эмираты в том, что это они велели Хафтару вернуть блокаду всех ливийских терминалов и портов. 

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