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Дуда объявил себя победителем

Москва, 13.07.2020
#Выборы за рубежом
#Политика
  • Дуда объявил себя победителем

AP/TASS

Президент Польши Анджей Дуда объявил о победе во втором туре президентских выборов, который прошел в воскресенье, но его соперник Рафаль Тшасковский считает, что сейчас пока еще рано говорить о победителе. Тем не менее, выступая перед своими сторонниками, столичный градоначальник, представляющий правоцентристскую партию «Гражданская платформа» (РО), заявил, что уверен в своей победе.

«Я благодарен всем полякам, кто проголосовал за меня,- заявил Анджей Дуда, выступая на митинге в Пултуске.- Хочу поблагодарить вас от всего сердца, потому что этот результат показывает, насколько вам не безразлична судьба нашей страны».

Дуда пригласил Тшасковского в президентский дворец в воскресенье вечером, чтобы пожать ему руку. Варшавский мэр поблагодарил президента за приглашение, но подчеркнул, что лучше всего обмениваться рукопожатием после того, как будут объявлены официальные результаты выборов.

Согласно эзитполам, собранным социологической службой Ipsos на момент закрытия избирательных участков и озвученным телекомпанией TVP, Дуда набрал 50,4% голосов избирателей, а Тшасковский – 49,6%. Погрешность эзитполов составляет 2%. Явка составила 68,9% и стала самой высокой за четверть века президентских выборов в Польше.

Победа Дуды, если она будет подтверждена ЦИК Польши, будет рассматриваться как поддержка поляками популистской политики, которую последние пять лет проводит консервативная партия «Закон и справедливость» (PiS) во главе с Ярославом Качинским.

Во время избирательной кампании и в те дни, что отделяли первый от второго тура, Анджей Дуда старался мобилизовать свою наиболее консервативную избирательную базу, главным образом, в сельской местности, при помощи призывов к традиционным католическим ценностям и обещаний сохранить социальную поддержку, включая детские пособия и низкий возраст выхода на пенсии. Он также резко выступил против ЛГБТ сообщества, заявив, что оно хуже, чем коммунизм. 

Победа Дуды поможет PiS консолидировать власть после потери в октябре прошлого года Сената Национальной Ассамблеи Польши (верхней палаты парламента). Сейчас правящая коалиция продолжает контролировать нижнюю палату – Сейм, но большинство очень незначительное.

После прихода к власти консерваторов в 2015 года Варшава вступила на путь конфронтации с Брюсселем. Тем не менее, Польша остается главным получателем дотаций Евросоюза. Не удивительно, что ЕС пользуется у поляков большой популярностью. Согласно результатам опроса, проведенного в октябре 2019 года Pew Research Center, 84% жителей Польши относятся к Евросоюзу положительно. Однако если польское правительство будет и дальше проводить реформы, которые в Брюсселе считают отходом от демократических принципов, то позиции Варшавы в ЕС ослабнут, а дотации уменьшатся.

Еврокомиссия уже запустила несколько дисциплинарных процедур, включая активацию 7-й статьи Устава Евросоюза в связи с судебной реформой. Начавшая реформу PiS утверждает, что без нее не удастся искоренить коррупцию.

Анджей Дуда в ходе избирательной кампании неоднократно говорил, что очень тесное сотрудничество между президентом и правительство в интересах польского народа и что оно продолжится.

Рафаль Тшасковский не возражает, естественно, против сотрудничества президента и правительства, но он выступает против реформы судебной власти и обещает наложить на нее вето, если победит на выборах и станет президентом Польши. Кстати, по вопросу отношений с Россией, позиции Анджея Дуды и Рафаля Тшасковского практически полностью совпадают.

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