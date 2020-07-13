Повеяло осенью: синоптики рассказали о погоде до конца июля

На смену аномальной жаре, которая в первой половине июля держалась на большей части России, в ближайшие дни придёт заметное похолодание. Уже сегодня повеяло осенью на северо-западе страны, в Приморском крае и в регионах Центрального федерального округа. При этом до конца июля осеннее дыхание почувствуют почти вся Россия.

Погода в Москве. Прогноз синоптиков до конца июля

Так, начиная со вторника, 14 июля резко понизится температура в Москве и Подмосковье. По прогнозу Гидрометцентра, местных жителей и гостей региона ближайшие 5 дней ждут непрекращающиеся дожди, а также шквалистый ветер, грозы и осенние плюс 14-18.

При этом в среду 15 июля ночные температуры понизятся до плюс 9-13, что больше характерно даже не для сентябрьской погоды, а для климатической обстановке в октябре. Днём температурный фон будет держаться у отметки плюс 17-19.

Более того, как предупредили метеорологи, порывистый арктический ветер и высокая влажность воздуха, которая на этой неделе будет составлять почти 100%, создадут ощущение более сильного холода. Поэтому москвичам уже сегодня рекомендуют убрать подальше летнюю одежду и приготовить на завтра осеннюю. Не надо забывать и о зонтах.

Немного теплее в Москве и Подмосковье станет в четверг-пятницу, когда воздух прогреется до плюс 23-24. При этом всё ожидается пасмурная погода. В дальнейшем температурным фон станет периодически меняться на 1-2 градуса, как в сторону повышения, так и в сторону понижения. Таким образом, жара до конца июля в регион больше не вернётся.

Прогноз погоды до конца июля в регионах Поволжского федерального округа

А вот регионах Поволжья аномальная жара сохранится до середины этой недели. Так, в Татарстане, по прогнозу республиканского Гидрометцентра, в ближайшие несколько дней ожидается знойная погода с температурным фоном до плюс 36-37 градусов. В западных районах Татарстана, местами выпадут небольшие осадки.

Жара будет держаться почти на всей территории республики до среды, 15 июля. В четверг уже станет чуть прохладнее. Например, в Казани будет плюс 28-29, в ночные часы – плюс 15-18.

В пятницу же синоптики обещают долгожданное похолодание, которое принесёт местным жителям и туристам почти осеннюю свежесть, лёгкий ветерок и приятные плюс 22-24.

С 20 июля и уже почти до конца второго календарного месяца лета погодная обстановка в Татарстане будет больше напоминать осеннюю. При этом не обойдётся и без мощных ливней. Но затяжными они всё-таки не будут, а средняя дневная температура составит плюс 20-23.

В Самарской области климатический сценарий до начала августа почти идентичен. Правда, здесь температура воздуха будет на 2-3 градуса выше чем у соседей. Пик жары в регионе ожидается завтра, когда столбики термометров поднимутся до плюс 37-38 в тени. Жара начнёт спадать вечером в пятницу, а уже утром в субботу, 18 июля градусники покажут всего плюс 22, что на 15 градусов ниже, чем во вторник.

До конца июля в Самарской области, а также в Чувашии и Республике Марий Эл температурный фон будет держаться днём в пределах плюс 24-25. При этом в Йошкар-Оле проливной дождь с грозами и молниями ожидается 26 июля.

Погода до конца июля в Сибири

Последние две недели очень неустойчивая погода наблюдалась на юге Западной Сибири. Например, в Республике Алтай, в Алтайском крае, а также в Омской, Томской и Кемеровской областях обильные осадки с градом регулярно сменялись засухой и жарой.

Виной всему – поле пониженного атмосферного давления. При этом малоподвижные атмосферные фронты и сильный прогрев земной поверхности приводили к образованию мощной конвективной облачности, из которой локально выпадали обильные осадки.

Однако в ближайшие дни атмосферное давление начнёт расти и весь юг Сибири окажется под влиянием антициклонического гребня. На некоторое время повысится и температура воздуха. Так, до конца этой недели на юге Западной Сибири прогнозируется жаркая, преимущественно без осадков погода. Температура ночью на равнинных участках составит плюс 15-17, в горных – плюс 5-10.

Днём столбики термометров ниже плюс 28-29 не упадут. При этом небольшая облачность и штилевая климатическая обстановка будут способствовать образованию туманов в ночные и утренние часы.

В середине последней декады месяца почти всю территорию Сибири накроет мощный циклон. Поле чего и здесь повеет осенью – резко упадёт атмосферное давление, станет пасмурно, осадки начнут выпадать в ежедневном режиме, а воздух остынет до плюс 20-22.

Прогноз погоды до конца июля на Дальнем востоке

Немного странной будет погода до конца июля на российском Дальнем Востоке. В ближайшие 7-10 дней здесь сохранится аномальный зной. Например, в Еврейской автономной области воздух местами будет прогреваться до плюс 30, в Хабаровском крае – до плюс 32, в Амурской области – до плюс 34.

Зато в 20-х числах июля здесь резко похолодает – ожидается что градусники до конца августа будут показывать осенние плюс 18-20. Также прогнозируются ливни, грозы и сильный ветер.

А вот в Приморье осенью повеяло ещё накануне. В воскресенье, 12 июля здесь было всего плюс 18-20, сегодня – плюс 17-19. Завтра и до конца недели столбики термометров выше плюс 22 точно не поднимутся. Зато дожди пока не ожидаются. Они, по прогнозу синоптиков, выпадут не раньше понедельника, 20 июля.

«Мокрый» период в крае продлится до четверга 23 июля включительно. После чего осадки прекратятся, но высокого температурного фона во втором календарном месяце лета 2020 в Приморье уже точно ждать не приходится.