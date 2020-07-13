Путин заявил об историческом шансе кардинально решить в России жилищный вопрос

Впервые за историю страны у России есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос граждан. Об этом заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин во время заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщает ТАСС.

"У нас есть исторический шанс в обозримые сроки, абсолютно понятные, может быть, впервые за всю историю России кардинально решить жилищный вопрос. Нужно не упустить этот шанс. Над этим нужно настойчиво работать", - сказал он. "Это одно из фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи", - подчеркнул президент.

Путин попросил правительство и вице-премьера РФ Марат Хуснуллина, который курирует строительство, уделить этому направлению особое внимание.

"Повторяю, шанс есть. Вы сказали 5 млн семей могут получить жилье к 2026 году. Это реалистичная цифра, но можно и большего добиться, надо только ставить перед собой амбициозные цели", - сказал президент.

Он отметил, что для снижения стоимости в России квадратного метра жилья необходимо снижать издержки в строительстве. Президент отметил, что в поле внимания должно быть все, "что связано с повышением издержек, необоснованных издержек и экономически необоснованного роста стоимости метра жилья".

Путин подчеркнул, что снижение издержек приводит к снижению стоимости жилья. По его словам, конечный результат - цены, которые должны быть людям по карману. "Вот о чем мы должны думать, об этом попрошу вас тоже не забывать", - сказал президент.