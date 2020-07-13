В России за сутки выявлено 6,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние 24 часа было выявлено 6 537 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщает оперштаб. В общей сложности в стране за все время эпидемии выявлено 733 699 случаев коронавирусной инфекции. За истекшие сутки число летальных исходов от инфекции составило 104, всего от коронавируса за все время эпидемии в стране скончалось 11 439 человек. Выписаны из российских больниц за суткит2 960 человек, в общей сложности поправилось 504 021 пациента. Количество активных больных в стране составляет 218 239 человек.

Коэффициент распространения инфекции в России немного вырос и составляет 1,01, два предыдущих дня он был равен единице. В Москве этот показатель вырос до 1,07 накануне было 0,99, еще днем ранее - 0,95.

Первое место антирейтинга продолжают удерживать США, в стране уже более 3,3 миллиона инфицированных за все время. Второе место у Бразилии, где заразилось уже 1,8 миллиона человек. Третью позицию занимает Индия, где 849,5 тысяч инфицированных. Россия сохраняет четвертую позицию по зараженных коронавирусом в мире (726 тысяч), на пятой строчке закрепилось Перу (326,3 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Чили, Мексика, Великобритания, ЮАР и Иран.

На первом месте среди регионов по заболеваемости коронавирусом остается Москва, где 672 новых диагноза, летальных исходов 25, поправились 394 пациента. На втором месте Санкт-Петербург (+291) и замыкает тройку лидеров антирейтинга по заболеваемости ХМАО (+270). Далее следуют Алтайский край (+235) и Свердловская область (+218). В десятке - Нижегородская область (+212), Ямало-Ненецкий АО (+205), Иркутская область (+203), Подмосковье (+196) и Мурманская область (+179).