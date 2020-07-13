Трамп заявил, что при более интенсивном тестировании в России получили бы другую картину по COVID-19

Россия получила бы совершенно иную картину по заболеваемости коронавирусом в стране, если бы проводила такое же масштабное тестирование, как в США, заявил Дональд Трамп. Он подчеркнул, что эта картина была бы не столь оптимистичной. Тоже самое, по словам американского лидера, касается и других крупных стран, таких, как Индия и Китай.

«Если бы, скажем в Китае, России, Индии, других больших странах, тестировали на коронавирус так же, как это делаем мы, то они бы получили крайне удивительные статистические данные», - рассказал Трамп в ходе «круглого стола» в Белом доме. Он также подчеркнул, что на сегодня США разработали лучшую систему тестирования на коронавирус в мире, что объясняет большое количество инфицированных в стране. При этом в Соединенных Штатах самая низкая смертность от COVID-19, а работа над вакциной от инфекции самая успешная в мире.

Напомним, ранее сообщалось, что первое место антирейтинга по заболеваемости коронавирусом продолжают удерживать США, в стране уже более 3,3 миллиона инфицированных за все время. Второе место у Бразилии, где заразилось уже 1,8 миллиона человек. Третью позицию занимает Индия, где 849,5 тысяч инфицированных. Россия сохраняет четвертую позицию по зараженных коронавирусом в мире (726 тысяч), на пятой строчке закрепилось Перу (326,3 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Чили, Мексика, Великобритания, ЮАР и Иран.