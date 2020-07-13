Вход/Регистрация Подписка

Трамп заявил, что при более интенсивном тестировании в России получили бы другую картину по COVID-19

Москва, 13.07.2020

Россия получила бы совершенно иную картину по заболеваемости коронавирусом в стране, если бы проводила такое же масштабное тестирование, как в США, заявил Дональд Трамп. Он подчеркнул, что эта картина была бы не столь оптимистичной. Тоже самое, по словам американского лидера, касается и других крупных стран, таких, как Индия и Китай.

«Если бы, скажем в Китае, России, Индии, других больших странах, тестировали на коронавирус так же, как это делаем мы, то они бы получили крайне удивительные статистические данные», - рассказал Трамп в ходе «круглого стола» в Белом доме. Он также подчеркнул, что на сегодня США разработали лучшую систему тестирования на коронавирус в мире, что объясняет большое количество инфицированных в стране. При этом в Соединенных Штатах самая низкая смертность от COVID-19, а работа над вакциной от инфекции самая успешная в мире.

Напомним, ранее сообщалось, что первое место антирейтинга по заболеваемости коронавирусом продолжают удерживать США, в стране уже более 3,3 миллиона инфицированных за все время. Второе место у Бразилии, где заразилось уже 1,8 миллиона человек. Третью позицию занимает Индия, где 849,5 тысяч инфицированных. Россия сохраняет четвертую позицию по зараженных коронавирусом в мире (726 тысяч), на пятой строчке закрепилось Перу (326,3 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Чили, Мексика, Великобритания, ЮАР и Иран.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Движок будущего

Российские предприниматели получают патент на высокопроизводительный электродвигатель, с которым планируют покорить мировой рынок

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Китай пытается решить проблему нехватки долларов
    Поглощение Гонконга вызвало у Китая определенные проблемы с долларовым финансированием. Для решения этой проблемы было решено надуть пузырь на рынке акций
  2. Египет боится остаться без Нила
    Египет угрожает Эфиопии войной из-за плотины на Ниле
  3. Россия построит свой участок автотрассы «Европа — Западный Китай» к 2024 году
    На совещании по строительству международного транспортного коридора, которое провел в ОЭЗ «Алабуга» премьер-министр Михаил Мишустин, были обозначены реперные точки амбициозного проекта. Доехать до Казани из Москвы за 6,5 часов станет возможным уже через 4 года
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама