ВОЗ обновила статистику по заразившимся COVID-19 на утро 13 июля

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, к утру 13 июля в мире насчитывается более 12,8 миллиона человек, заразившихся коронавирусом. Эпидемия затронула 188 стран.

Нарастающим итогом в мире заражены 12 878 325 человек, за последние 24 часа инфицированных прибавилось на 190 тысяч человек. Число безвозвратных потерь за весь период пандемии составляет 568 541 инфицированный, более 7 миллионов человек выздоровели.

Первое место антирейтинга продолжают удерживать США, в стране уже более 3,3 миллиона инфицированных за все время. Второе место у Бразилии, где заразилось уже 1,8 миллиона человек. Третью позицию занимает Индия, где 849,5 тысяч инфицированных. Россия сохраняет четвертую позицию по зараженных коронавирусом в мире (726 тысяч), на пятой строчке закрепилось Перу (326,3 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Чили, Мексика, Великобритания, ЮАР и Иран.

В России за истекшие сутки выявлено 6615 заболевших. В общей сложности в стране зафиксировано 727 162 случая заражения коронавирусом в 85 регионах страны зафиксировано. Из них выздоровело – 501 061 (+36 15). За время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стали 11 335 человек (+130 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 679 новых заболевших. На втором месте – Санкт-Петербург (зафиксировано 293 случаев инфицирования). Далее следуют Свердловская область (+286), ХМАО (+267) и Алтайский край (+232).