Врачи рассказали, кто меньше всего подвержен риску заболеть коронавирусом

Врач-иммунолог Николай Крючков рассказал, что существуют определенные категории людей, для которых коронавирус не страшен или несет в себе минимальные риски.

По его словам, в первую очередь к тем, кому COVID-19 практически не страшен относятся люди с сильным врожденным иммунитетом.

«При относительно небольшой вирусной "дозе" такой иммунитет сработает на уровне верхних дыхательных путей и не дает инфекции проникнуть дальше в организм», - рассказал медик в интервью «Комсомольской правде».

Ко второй категории относятся люди, которые переболели сезонными коронавирусами, что позволило сохранить в их организме сильные антитела или иммунные Т-клетки памяти, формирующие сильный иммунный ответ на заболевание.

К третье категории людей, которые имеют высокие шансы перенести коронавирус в легкой форме или не заболеть им совсем, являются обладатели сильного организма, не склонного к тромбозам и неадекватным иммунным реакциям, добавил врач. В случаен заражения болезнь у таких людей протекает бессимптомно или практически незаметно.

«Например, покашлял пару дней и все. При этом инфекция была, и специфический иммунитет остается», — заключил иммунолог.

В России за последние 24 часа было выявлено 6 537 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщает оперштаб. В общей сложности в стране за все время эпидемии выявлено 733 699 случаев коронавирусной инфекции. За истекшие сутки число летальных исходов от инфекции составило 104, всего от коронавируса за все время эпидемии в стране скончалось 11 439 человек. Выписаны из российских больниц за суткит2 960 человек, в общей сложности поправилось 504 021 пациента. Количество активных больных в стране составляет 218 239 человек.