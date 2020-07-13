Зарисовки из Хабаровска. 13.07

Третий день подряд в центре Хабаровска продолжаются протестные митинги, связанные с задержанием губернатора края Сергея Фургала. В понедельник, 13 июля, на главную площадь Ленина, к зданию правительства, к шести часам пришло всего два десятка человек — в основном дамы среднего возраста с малолетними детьми. Их уже ждали: по периметру площади стояло оцепление полиции, а площадь полировала дезинфицирующим раствором машина с цистерной.

Полиция вела себя корректно, но и протестующие были скромны. Организатор предложил сначала устроить марш протеста — и колонна, выстроившись по двое, отправилась через весь центр города, по улице Муравьёва-Амурского. К ней присоединилась часть отдыхающей на площади молодёжи, и на проезжую часть проспекта вышло уже порядка пятидесяти человек. Они выкрикивали лозунги «Фургала — домой!» (почему-то, с ударением на первый слог фамилии) и «Руки прочь от ДВ!».

По дороге до набережной Амура, где колонна остановилась передохнуть у памятника героям Гражданской войны, количество митингующих значительно увеличилось. Когда, сделав круг по центру города, протестующие вернулись на площадь Ленина, их количество оценивалось уже в 150-200 человек. Судя по подростковому возрасту подавляющего большинства из них и лозунгам «Мы здесь власть!», подключилось местное отделение партии Навального.

На площади к протестующим присоединилось ещё и значительное количество отдыхающих здесь людей, и к восьми часам вечера толпа увеличилась до пятисот человек. Вернувшись на исходную позицию, протестующие, отбивая в такт ладони, сорок минут непрерывно скандировали «Я мы Сергей Фургал!», «Справедливый суд!» и «Это наш выбор!» Характерно, что любые лозунги с именем президента немедленно пресекались коллективным выкриком «Провокатор!»

— Мы пришли не говорить с полицией! Она делает свою работу! Мы не сепаратисты, мы требуем соблюдения наших конституционных прав! Даёшь презумпцию невиновности! — Выкрикивали митингующие. — Мы пришли говорить с властями! Пусть они выйдут к нам!

Это было странное требование, учитывая, что времени был девятый час вечера, и сотрудники аппарата губернатора давно разошлись по домам – протестующие обращались только к шеренге из семи полицейских, охраняющих вход в здание правительства края. Ещё более странным это требование выглядело потому, что они обращались к руководству края, которое само осталось без высшей губернаторской власти и пребывало в растерянности. Формально текущими делами занимался руководитель аппарата губернатора Владимир Хлапов, но фактически (на вечер понедельника) исполняющий обязанности не был назначен (кандидата на эту должность должен утвердить лично президент).

Так что даже в краевом правительстве не уверены, что указы, подписанные Хлаповым, имеют законную силу. Например — указ о продлении карантинного режима в Хабаровском крае ещё на две недели – уже на митинге распространилась новость, что Москва полностью отменила в Хабаровске все карантинные мероприятия (эту новость активно пересказывали местные телеграмм-каналы).

Тем временем, пока шёл митинг, перед журналистами выступил Полпред президента в ДВО Юрий Трутнев. Он прокомментировал, что местные власти продолжают работать и выполнять все необходимые функции. По словам полпреда, в разговоре с первым заместителем губернатора он высказал пожелание, чтобы все работало штатно, «но если будет смена команды, то совершенно очевидно, что человек будет вначале назначен исполняющим обязанности, а затем избранный губернатор Хабаровского края будет определяться, с какой командой он будет работать», — сказал Юрий Трутнев. Ничего не сообщил он только о том, кого планируется назначить ВРИО губернатора.

Митинг разошёлся только в десятом часу вечера. Разошёлся вовсю – колонна из полутысячи человек шла по проезжей части проспекта Муравьёва-Амурского и скандировала лозунги. Машины солидарно гудели.