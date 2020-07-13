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Журналисты кремлевского пула вступились за Ивана Сафронова

Москва, 13.07.2020
  • Журналисты кремлевского пула вступились за Ивана Сафронова

ТАСС

Журналисты кремлевского пула, в том числе РБК, «Московского комсомольца» и «Российской газеты» опубликовали 13 июля видео в поддержку бывшего журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта», а ныне советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, который ранее был арестован по обвинению в госизмене.

Журналисты обратили внимание, что все факты, доказывающие вину их коллеги засекречены и им, по сути, предлагают верить на слово, что Сафронов действительно совершил указанное преступление. Напомним, 7 июля Сафронов был арестован до 6 сентября, его подозревают в передаче секретных сведений, касающихся обороны РФ, одной из спецслужб НАТО. Сегодня 13 июля следствие должно предъявить Сафронову обвинение.

В обращении журналистка РБК Наталья Галимова заявила, что она лично знает Сафронова и не может поверить, что он совершил госизмену.

«Кто-то может возразить, что обвинение в совершении преступления - это не вопрос веры или недоверия, это вопрос доказательств и фактов. Я согласна. Но о фактах неизвестно ничего», - сказала Галимова в своем обращении в поддержку Сафронова. Она напомнила про дело арестованного год назад по обвинению в сбыте наркотиков Ивана Голунова. В итоге все «железобетонные доказательства против него, как сначала говорили некоторые чины, в итоге превратились в тыкву».

Коллега Галимовой журналист «Московского комсомольца» Елена Егорова, добавила, что представители прессы привыкли доверять только фактам, а в случае с Сафроновым «нам предлагают поверить следователям, что наш друг и коллега - шпион и изменник родины».

Корреспондент «Российской газеты» Кира Латухина отметила, что знает Сафронова лично по работе в кремлевском пуле и может сообщить о нем только хорошее, как «об исключительно достойном, честном и чистом человеке».

«Ваня - настоящий патриот. Таких людей мало. И такие люди не бывают шпионами», - отметила она.

Напомним, Ивана Сафронова обвиняют в передаче секретных данных о военно-техническом сотрудничестве по поставкам вооружения для стран Африки, а также в работе на спецслужбы Чехии с 2012 года. Экс-журналист не признает вину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что задержание никак не связано с журналистской деятельностью задержанного.

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