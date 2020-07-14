«Аэрофлот» ждет от правительства точной даты открытия международного сообщения

В ходе встречи с российским премьером Михаилом Мишустиным глава «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил о необходимости, как можно быстрее возобновить международные авиаперевозки и назвать конкретную дату начала полетов за рубеж. Ранее с аналогичную просьбу Савельев озвучивал на встрече с президентом Владимиром Путиным. В противном случае. Крупнейшие российские авиакомпании могут потерять «исторические слоты».

«Если мы не обозначим дату, когда мы можем это сделать, надо же билеты продавать, - мы можем просто потерять исторические слоты», - сказал глава компании на встрече с премьер-министром. Савельев напомнил, что уже многие авиакомпании мира возобновили полеты за границу, оживив тем самым рынок.

Мишустин на это ответил, что здесь первоочередную роль играет то, как сами страны оценивают эпидемиологическую ситуацию.

«Мы будем исходить, конечно, из ситуации в этой области — следовать требованиям Роспотребнадзора», - добавил чиновник. Он также напомнил главе «Аэрофлота», что на внутренние рейсы необходимо продавать билеты по разумным тарифам, а также обратить внимание на развитие направлений «в плане перевозок наших граждан к туристическим местам».

Премьер добавил, что открытие международных направлений не должно пойти в ущерб внутренним маршрутам, многие из которых были недавно открыты и должны сохраниться. Именно в этих целях, по словам Мишустина, правительство выделило компании госгарантии по кредитам на общую сумму в 70 млрд руб.