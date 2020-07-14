Акции дня: «Сафмар» подскочил на оферте

Российский рынок акций завершил дневную торговую сессию во вторник падением. В противовес общей динамике в лидеры роста вырвались акции «Сафмара», которые выросли сразу на +11,97% до 512,8 рублей за бумагу. Таким образом, стоимость акций вернулась к докоронавирусным показателям начала марта 2020 года.

Интерес к «Сафмару» вызвала новость об оферте на выкуп акций. Так, оператор обратного выкупа акций холдинга «Сафмар Финансовые инвестиции» (СФИ) выставил обязательную оферту на выкуп бумаг у миноритариев по цене 534,33 рубля за штуку. Предложение распространяется на 15 миллионов акций (13,47% от их общего числа) и действует до 21 сентября 2020 года.

Обязательная оферта акций стала следствием консолидации холдинга «Сафмар ФИ». По состоянию на начало июня кипрский офшор «Сафмара» Weridge Investments (оператор buy back) консолидировал 45,2% акций компаний, негосударственный пенсионный фонд «Сафмар» — 9,21%, страховая компания «ВСК» — 1,71%. Таким образом, группа «дочек» «Сафмара» преодолела порог в 50% акций СФИ.

Индекс Мосбиржи во вторник упал на -0,80% до 2744,54 пунктов. Индекс РТС опустился на -1,43% до 1216,79 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:53 мск составила 43,07 доллара за баррель (+0,82%). Российская валюта слабела – 71,06 рубля за доллар.