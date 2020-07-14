Диетолог рассказал, когда можно есть фастфуд без вреда для фигуры

При употреблении фастфуда необходимо придерживаться некоторых правил, чтобы не набрать лишние килограммы, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в интервью «Комсомольской правде». Для любителей побаловать себя жирной и вредной пищей и нарушить диету, она предлагает делать это в утренние часы, когда у организма еще достаточно времени, чтобы «переварить» большое количество калорий.

«Вредную пищу изредка можно употреблять, однако делать это стоит в утренние часы перед основной активностью», - отметила диетолог. По ее словам, утром у человека обмен веществ происходит быстрее, а лишние калории сгорают без следа для фигуры.

При этом, по словам Соломатиной, необходимо индивидуально подходить к вопросам питания, учитывать возраст, особенности природного строения тела, образ жизни и скорость обмена веществ. Одним людям можно перекусывать на бегу, не опасаясь набрать ненужные килограммы, а другим следует заменить фастфуд на здоровые перекусы.

Ранее Соломатина рассказала, что при похудании можно включать в свой рацион сало, которое вопреки распространенному мнению, может стать помощником при похудении.