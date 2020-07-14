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Эксперт объяснил большой прирост случаев коронавируса в США

Москва, 14.07.2020

По мнению инфекциониста, эксперта рабочей группы по борьбе с COVID-19 из США Энтони Фаучи, американские власти не смогли ввести тотальный режим изоляции, что привело к росту числа зараженных коронавирусной инфекцией.

«Мы не закрылись полностью, и вот почему новые случаи у нас идут вверх», - цитируют медика западные СМИ. Он отметил, что США все-таки добились стабилизации эпидемиологической ситуации, продолжая выявлять по 20 тыс. новых больных в день. Несмотря на столь высокие показатели, в стране началась отмена ограничений, что повлекло за собой всплески заболеваемости в штатах Калифорния, Аризона, Техас, Флорида.

По словам медика, ряд штатов возобновил экономическую активность без соблюдения критериев безопасности. При этом Фаучи уверен, что Вашингтону нет необходимости вводить новые ограничения, разумнее «сдать назад, а затем двигаться с благоразумным соблюдением рекомендаций, делать шаг за шагом».

Наибольшее число заболевших за минувшие сутки выявлено в США, где 3,3 миллиона инфицированных, на втором месте находится Бразилия с показателем 1,8 миллиона зараженных. Стремительно растущая Индия на третьем месте. В стране уже 878,2 тысячи. Россия продолжает удерживать четвертую позицию с 737 тысячами заболевших. Замыкает пятерку лидеров антирейтинга Перу (330,1 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Чили, Мексика, Великобритания, ЮАР и Иран.

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