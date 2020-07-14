Холодный душ для рынков: ФРС анонсировала отказ от стимулов

Федеральная резервная система анонсировала прекращение стимулов. Глава Федерального резервного банка Далласа Роберта Каплан заявил, что чрезвычайные меры, запущенные регулятором в разгар кризиса, не будут длиться вечно, и будут уменьшены или вовсе сняты по мере улучшения ситуации в экономике.

“Я думаю, будет мудро, если мы дадим сигнал, что как только состояние экономики улучшится, для нас будет правильно ограничить и свернуть некоторые из этих программ. Я верю в то, что нам нужно вернуться к рынку, который функционирует без помощи ФРС”, - заявил он.

На этом фоне индексы и цены на сырьевые товары резко пошли вниз. По итогам дня индекс широкого рынка S&P 500 потерял почти процент, а высокотехнологичный Nasdaq - более двух. При этом до заявления Каплана они уверенно росли, тот же Nasdaq, например, от максимумов дня потерял более 4%. Стоит отметить еще один любопытный момент, снижение началось как раз тогда, когда S&P 500 вышел в плюс с начала года.

Впрочем, пока все это лишь тревожный сигнал для рынков.

Федрезерв накануне опубликовал график своих операций на ближайшие две недели - центробанк будет и дальше покупать активы в среднем на 9 миллиардов долларов ежедневно. И хотя эти цифры в разы ниже, чем в марте, когда рынки находились в состоянии комы, тем не менее такие масштабы скупки активов длятся уже достаточно давно.

Стоит добавить, с начала кризиса ФРС купила казначейских и ипотечных облигаций уже на 2 триллиона 820 миллиардов долларов.

Отдельно стоит остановиться на динамике и состоянии рынка. С середины марта индексы показывают достаточно быстрое и уверенное восстановление, однако на самом деле это всего лишь иллюзия. Подавляющее большинство бумаг так и не смогли полностью отыграть потери, многие из них, напротив, за последний месяц даже откатились ближе к минимумам весны. Рост индексов же обеспечило ралли в бумагах крупнейших компаний сектора высоких технологий: Microsoft, Apple, Amazon, Facebook и Google – почти все они обновили исторические максимумы. Их капитализация уже настолько велика, что вес этих акций в индексе зашкаливает – фактически две-три бумаги могут двигать индексы в любую сторону.

Иными словами, всего несколько бумаг создают обманчивый эффект стабильности и восстановления. В заголовках различных изданий часто можно встретить слова о ралли на рынке акций США или что-то в этом роде, но стоит копнуть чуть глубже, и картина перестает быть такой радостной.

Ловушка для ФРС

Более того, в последнее время рынки впали фактически в полную зависимость от денежных инъекций Федрезерва. Корреляция между индексами и балансовым счетом ФРС очень тесная.

И регулятор здесь скорее находится в ловушке. Не только он диктует условия, рынок сам заставляет монетарные власти идти на поводу.

События понедельника – яркое тому подтверждение. С одной стороны, Федрезерв заявляет, что хочет от рынка самостоятельности, с другой – тут же получает в ответ падение котировок.

То есть рынок дает понять, в случае сворачивания стимулов, индексы будут падать до тех пор, пока ФРС не вернет ежедневную поддержку.

Финансовые условия

Впрочем, несмотря на эмоциональную реакцию рынка, общая ситуация пока остается достаточно стабильной. Последние четыре недели балансовый счет ФРС снижается рекордными темпами. За прошедшую неделю показатель сократился примерно на 88 миллиардов долларов - это самое масштабное недельное снижение за 11 лет.

Однако происходит это в основном за счет отсутствия спроса на доллары через своп-линии для других ЦБ и на операции РЕПО со стороны банков.

Все это указывает на то, что ситуация в финансовом сегменте стабилизировалась, и нет необходимости привлекать дополнительные средства. К тому же показатель избыточных резервов банков сейчас достаточно высок и поводов для беспокойства нет.

На этой неделе у рынков может появиться другой повод для роста – начинается сезон отчетов, и именно на финансовые показатели компаний будут ориентироваться инвесторы.