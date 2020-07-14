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Германия намерена достроить «Северный поток — 2» и восстановить стратегические отношения с Россией

Москва, 14.07.2020
#Мир
#Северный поток
#Россия и Европа
#Экономика Европы
  • Германия намерена достроить «Северный поток — 2» и восстановить стратегические отношения с Россией

Министр иностранных дел Германии Хайке Маас полон решимости отстоять завершение строительства газопровода «Северного потока — 2»

U.S. Department of State

Министр иностранных дел ФРГ Хайке Маас рассказал евродепутатам о том, какие внешнеполитические задачи, по его мнению, стоят перед Евросоюзом в следующие шесть месяцев, пока Берлин будет председательствовать на ротационной основе в Совете Европы.

Как сообщает издание Deutsche Welle (DW), одной из главных задач ЕС на международной арене глава немецкого МИД считает восстановление стратегических отношений с Россией.

Со стороны может показаться, что отношение Германии к России полно противоречий. Напомним, ФРГ предложила Евросоюзу ввести новые санкции против Москвы за хакерскую атаку на немецкий бундестаг, проведенную пять лет назад. Если члены Евросоюза одобрят эту инициативу Берлина, то впервые будет введен европейский санкционный режим в киберпространстве. Постановление о возможности его введения было принято в Брюсселе еще в 2017 году.

С другой стороны, Хайко Маас вновь повторил, выступая на заседании Комитета Европарламента по международным делам, что Берлин не собирается менять свою позицию в вопросе строительства газопровода «Северный поток 2» по дну Балтийского моря, по которому российский газ пойдет в обход Украины и других стран в Германию. Глава внешнеполитического ведомства ФРГ в очередной раз подтвердил, что «Северный поток  экономический проект, не имеющий никакого отношения к политике.

«Мы не изменим нашего решения по этому проекту,  подчеркнул он. Мы полагаем, что это вопрос диверсификации поставок энергоносителей».

Маас также сообщил евродепутатам, что Германию не устраивает «минимальный консенсус» в политике Евросоюза по отношению к России, заключающийся в регулярном продлении каждые полгода санкций против Москвы.

«Думаю, нам нужно больше…  заявил Хайко Маас.  Мы хотим быть готовы, когда наступит время и вновь станет возможен более глубокий диалог о стратегических отношениях с Россией. По-моему, мы должны готовиться к этому моменту. Поэтому мы будем заниматься этим вопросом во время нашего председательства в Евросовете».

Приоритетный вопрос восстановления стратегических связей с Россией главный немецкий дипломат увязал с решением по Украине.

По словам немецкого дипломата, переговоры в Нормандском формате по выполнению Минских соглашений и соглашений четырехстороннего саммита в Париже продвигаются медленно, а решения по прекращению огня и разведению сил не выполняются.

«Переговоры трудные,  признал Маас,  прогресс ограниченный, но решение по востоку Украины будет обязательным условием для того, чтобы в Евросоюзе вообще можно было обсуждать отношения с Россией».

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