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Пекин ввел ответные санкции против американских политиков

Москва, 14.07.2020
#Китай vs США
#Мир
  • Пекин ввел ответные санкции против американских политиков

EPA

Китай сдержал обещание и ответил на очередной пакет американских санкций, которые Вашингтон наложил на китайских официальных лиц на прошлой неделе за нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Пекин ввел ответные санкции против группы американских законодателей и чиновников, среди которых два влиятельных республиканца: «ястребы» Марко Рубио и Тед Круз, постоянно требующие от администрации Трампа ужесточить позицию по отношению к Пекину. Кстати, Рубио с Крузом «отметились» и в санкциях против России и газопровода «Северный поток 2».

Помимо Марко Рубио, главы сенатского Комитета по делам разведки, и Теда Круза, сообщается в заявлении представителя МИД КНР Хуа Чуньина, в «черный» список попали сотрудник Госдепартамента США Сэм Браунбэк, отвечающий во внешнеполитическом ведомстве за религиозные свободы, а также сенатор республиканец Крис Смит, член Исполнительной комиссии конгресса США по Китаю, которая следит за соблюдением прав человека. Смит «отличился», обвинив президента КНР Си Цзиньпина в геноциде уйгуров, а Браунбэк очень энергично поддерживает своего шефа, госсекретаря Майка Помпео, в жесткой критике политики Пекина по отношению к национальным меньшинствам.

Американцы восприняли введение против себя санкций с юмором.

«Вот это удар!- написал Тед Круз в своем аккаунте в Twitter.- Я как раз собирался свозить семью в Пекин после поездки в Тегеран».

Ответные санкции КНР против американских официальных лиц стали очередным этапом эскалации напряжения в отношениях между Америкой и Китаем, которая происходит в этом году. Если раньше Вашингтон и Пекин спорили в основном из-за торговли, то сейчас они пикируются практически по всем вопросам, начиная от экономики и заканчивая соблюдением прав человека. Вашингтон ввел на прошлой неделе санкции против ряда высокопоставленных китайских чиновников, которые, как считают в США, организовали притеснения уйгуров, исповедующего ислам народа, проживающего на северо-западе Китая, в Синцьзян-Уйгурском автономном районе и борющихся за его независимость. Под американские санкции попали Чэнь Цюаньго, секретарь КПК в СУАР; Чжу Хайлунь, еще один высокопоставленный чиновник в КПК, который следит за порядком в регионе; Ван Миншань, глава службы безопасности СУАР, а также его предшественник на этом посту – Хо Люцзюнь.

США обвиняют Пекин в том, что китайские власти держат более миллиона уйгуров в специальных лагерях, где они проходят так называемое «перевоспитание». К критике политики Пекина по отношению к уйгурам в последние недели прибавилась не менее острая критика закона о безопасности Гонконга.

О резком ухудшении отношений между США и КНР сейчас говорят в Америке и Китае на самом высоком уровне. На прошлой неделе, к примеру, министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что двусторонние связи находятся сейчас на самой низкой точке с момента установления дипломатических отношений между двумя странами более четырех десятилетий назад. Президент Дональд Трамп в минувшую пятницу тоже подчеркнул, что американо-китайские отношения очень сильно ухудшились в последнее время.

В тот же день Трамп, кстати, подписал указ, по которому компании, которые имеют дела с американским правительством, должны доказать, что они никак не связаны с рядом китайских компаний, среди которых телекоммуникационный гигант Huawei и Hikvision, компания, изготавливающая камеры видеонаблюдения и другое оборудование для наблюдения, которые используются в лагерях в СУАР.

Большинство политологов в обеих странах считают, что отношения между США и КНР еще не достигли дна и продолжат ухудшаться, как минимум, до президентских выборов в Америке, которые состоятся в начале ноября. По мере приближения выборов Дональд Трамп все чаще и все резче критикует Пекин. В последнее время американский президент, которого американцы обвиняют в грубых ошибках в борьбе с пандемией, все чаще обвиняет Китай в распространении коронавируса COVID-19 по планете.

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